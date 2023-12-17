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兩岸互管制農產品進出口 關係晴雨表

【明報專訊】大陸2021年起陸續禁止台灣逾兩千種農產品及食品進口，從鳳梨（菠蘿）、蓮霧、釋迦（番荔枝）等水果到石斑魚、牙帶魚等水產品，亦包括茶葉、蜂蜜、糕點和酒類。儘管現時台灣的農業人口僅佔就業人口約4.6%，農業佔GDP比重亦逐步降低至1.4%，農產品進出口仍是兩岸貿易的一大話題，也是兩岸關係晴雨表。

台十大銷陸農產品 大多今年被禁

翻查數據，由於保鮮不易，大陸飲食習慣相近、消費市場龐大及過往檢疫與關稅門檻低等因素，大陸成為台灣農產品的首選出口地。在台灣前十大出口大陸農產品中，若撇除「其他農耕產品」這一分類，可以發現剩餘9項中已有7項產品皆於今年被禁。

台憂開放陸低價進口衝擊島內產業

實際上兩岸農貿待遇一向不平等。兩岸分別在2001年末及2002年初先後腳加入WTO，雙方未就彼此貿易體制與措施協商，台政府持續管制多達830項大陸農產品進口。台灣農業部的前身農委會曾指出，倘開放低價大陸農產品進口，勢將對島內產業造成衝擊。包括大陸的香蕉、芒果、菠蘿及茶葉、馬鈴薯、柑橘等初級生鮮加工產品，均為管制項目。

實際上，這種對特定地區限制進口的行為已違反WTO「平等待遇」、「市場開放」等規範，大陸雖未向WTO提出仲裁，亦曾數度表達關切。大陸商務部4月對台發起貿易壁壘調查時，有島內專家指出，若走到WTO的爭端解決機制，仲裁結果台灣必輸，「假如被禁止的農產品項開放，台灣很多農業品將不再具有優勢」。

陸認定貿易壁壘

台：陸成第四大市場 影響有限

大陸商務部至選前發布調查結果，上周五認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。台灣農業部昨表示，其中與農產品相關共1066項，將針對少部分可能受影響農產品沙盤推演，又強調近年台灣農產品持續進軍高消費國際市場，外銷大陸的金額佔比從2018年的23.2%，降至今年（1至11月）的9.8%，「中國大陸已落居台灣農產品外銷第四大市場，因此影響有限」。

（台灣大選 前瞻系列六）

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