接待觀光客冀助銷路 教分辨成熟椪柑

負責看園接待觀光客的龍太，嫁來新埔鎮這客家村十餘載，進園前，她仔細叮囑如何分辨成熟的椪柑，「要挑這種底部是黃色的」。

小果農最關心天候水源

龍太丈夫鍾成康和農夫們在果園外分裝挑揀椪柑，準備第二日送去行口，即果菜市場裏的批發店家。台灣果農不以個人名義進行大宗貿易，青果合作社和果菜市場是散戶直接的收購方，再由不同的產銷組織內銷或出口。鍾成康的果園主要做行口，一小部分以觀光採摘的形式作為銷路。相熟果農讚他「用心耕耘」，鍾成康說，實際上，小果農關心的還是天候、灌溉水的水源，這對他們來說才是最大的問題。「年初缺了一陣水，今年總體還OK」，他仔細挑揀着椪柑說。

台灣新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市等地都大面積種植柑橘。台東鳳梨釋迦成功爭取恢復銷售大陸，對比之下，大陸去年8月宣布禁止台灣柑橘類水果進口，儘管苗栗縣長鍾東錦今年多次赴陸交流以爭取鬆綁，至今仍未有恢復迹象。

（台灣大選 前瞻系列六）