明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

接待觀光客冀助銷路 教分辨成熟椪柑

【明報專訊】繳交50元（新台幣，下同，約合12.4港元）入園費和100元的剪刀押金後，便可以沿着土坡進入柑橘園，在斜坡上自由摘採椪柑，按35元一斤帶走。到訪當天是周六下午，雖是休息日，果園裏除了記者只有一家「爺孫樂」遊客，在爺爺的指揮下，阿嫲帶領蹦蹦跳跳的孫子和孫女，已經吃了一肚酸甜多汁的椪柑，又採了滿滿一大筐。

負責看園接待觀光客的龍太，嫁來新埔鎮這客家村十餘載，進園前，她仔細叮囑如何分辨成熟的椪柑，「要挑這種底部是黃色的」。

小果農最關心天候水源

龍太丈夫鍾成康和農夫們在果園外分裝挑揀椪柑，準備第二日送去行口，即果菜市場裏的批發店家。台灣果農不以個人名義進行大宗貿易，青果合作社和果菜市場是散戶直接的收購方，再由不同的產銷組織內銷或出口。鍾成康的果園主要做行口，一小部分以觀光採摘的形式作為銷路。相熟果農讚他「用心耕耘」，鍾成康說，實際上，小果農關心的還是天候、灌溉水的水源，這對他們來說才是最大的問題。「年初缺了一陣水，今年總體還OK」，他仔細挑揀着椪柑說。

台灣新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市等地都大面積種植柑橘。台東鳳梨釋迦成功爭取恢復銷售大陸，對比之下，大陸去年8月宣布禁止台灣柑橘類水果進口，儘管苗栗縣長鍾東錦今年多次赴陸交流以爭取鬆綁，至今仍未有恢復迹象。

（台灣大選 前瞻系列六）

上 / 下一篇新聞