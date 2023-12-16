北京聞風：元首出訪收官 2023中國外交復蘇強 ／文：鍾鳴九

習近平今年共出訪4次，分別前往俄羅斯、南非、美國和越南，同時，第三屆「一帶一路」國際高峰論壇等中國主場外交活動相繼舉行，習近平也屢屢出現在上合、APEC等多邊場合，體現出中國外交全方位、多層次、立體化佈局。外交學院國際關係研究所副所長凌勝利稱，疫後外交活動回歸線下，中國領導人出訪次數增加，面對國際事務更加活躍，中國外交2023年呈強勁復蘇態勢。

今年的中國元首外交中，習近平與美、俄及歐盟等領導人的會晤全球矚目。其中，俄羅斯是習近平新年首訪目的地，11月在美國三藩市的「習拜會」向全世界傳遞出中美關係止跌企穩信號，本月初的中歐領導人會晤再次讓人看到中歐關係回暖的迹象。

與西方關係重啟 復蘇另一重含義

中山大學國際關係學院教授孫興杰分析，中國與西方國家的關係重啟，是復蘇的另一重含義。中美與中歐關係近期都在調整，形成事關技術、產業、貿易的中美歐地緣經濟戰略三角，通過運籌三角關係，擴大中國發展空間。

周邊國家也是中國外交經略重點。今年元首外交的開年客人是菲律賓總統小馬可斯，出訪外交在年尾以越南收官。菲越同屬東南亞國家，二者可謂首尾呼應。尤其是在南海問題上，中越領導人表示，在涉海問題上要管控分歧，把海上問題帶來的挑戰轉化為雙方深化合作的機遇。

多邊外交場合也有亮眼作為。習近平在南非出席金磚國家領導人第十五次會晤，金磚成功實現擴容；他在首屆中國—中亞峰會、「一帶一路」峰會、上合組織峰會、APEC峰會等重要國際會議上的講話，頻頻對外釋出開放信號。

面對突發議題，中國亦有應對。10月，新一輪巴以衝突爆發，習近平在「一帶一路」峰會期間會見埃及總理馬德布利；11月，習近平出席金磚巴以問題特別視像峰會並發表講話，呼籲停火止戰。值得注意的是，年初沙特與伊朗在中國的斡旋下達成歷史性和解，被廣泛視為今年中國外交的一大亮點。凌勝利稱，中國一向倡導熱點問題的政治和解，勸和促談，主持正義公道，體現大國擔當。

展望明年，凌勝利認為，中國將繼續成為促進全球和平發展的重要力量，展現外交延續性。同時，在構建新安全格局的基礎上，保障新發展格局，為自身營造相對有利的外部環境。鑑於當前全球經濟復蘇乏力，他預計中國將在全球經濟合作方面有更大作為。

文：鍾鳴九