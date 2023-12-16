大雪「信號降級」 京鐵追撞500人送院 102人骨折92人留院 專家料信號系統出錯機率微

北京市交通委員會昨公告，根據初步調查，因雪天軌滑，導致前車信號降級，緊急制動停車；後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動，造成追撞前車。《北京日報》稱市政府已成立事故調查組，嚴肅追究責任，抓好整改。北京地鐵表示，為確保極端天氣下運行安全，昨所有地面和高架線路均採用人工駕駛模式，降速運行。

前車緊急停車 後車因在下坡地段滑行

昌平線採用交控科技CBTC（Communications Based Train Control）信號系統，交控科技官網自稱「國內第一家突破軌道交通『卡脖子』信號系統的完全自主創新高新企業」，有關自主化技術由北京交通大學和交控科技合作研究。

北京交通大學綜合交通系統科學研究所主任徐猛對「央廣網」表示，地鐵由於設備故障導致的事故十分罕見，列車緊急制動後，後車及線路上其他行駛的車會有緊急的調度控制。一位匿名地鐵安全工作人員說，單純的大雪不足以發生事故，列車發生故障後，處理不當或是一些客觀因素都有可能導致事故發生。

本港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，目前仍不清楚列車因何導致緊急制動。他估計最有可能的原因是環境影響，較擔心是微雪或細雨，因為這會導致鐵粉或油漬浮於軌道，形成薄膜，減少摩擦力，影響制動。對於是否信號系統出問題，他則說可能性不大，因為系統經過長時間測試，出錯的機率很微。

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇指出，前方列車或有不同原因需要緊急制動，這屬於安全防護，但後面的列車追尾則不合理。他解釋，因為在設計信號系統時，對信號及安全系統是有一定標準，包括防止追尾，故需要進一步調查成因，不排除是系統設計有漏洞，或者營運、維修水平出問題，例如在重置、輸入數據時做得不足。