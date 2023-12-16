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早年假結婚打黑工留污名 陸配：日子勝昔 仍遭歧視

【明報專訊】陸配是台灣居民的大陸配偶，九成陸配為女性，台灣政府1993年開放陸配赴台定居，但在定居、工作、學歷承認、參與公職等多方面，陸配比其他外籍配偶受更多限制。除了政策上的差別待遇，早年的「假結婚、真賣淫」，以及打黑工等情况，也讓陸配污名化。

陸配李大姐是浙江舟山人，赴台20多年，當初剛抵埠就偷偷在小吃店打黑工，經常提心吊膽留意便衣巡視，因為被抓到要被遣返。雖然目前日子已經好過很多，但她稱還是會被本地人歧視。

看護被呼阿6 「沒我們誰幹此活」

湖南來的杜大姐任職看護，經常被病人和家屬叫「阿6」。6是「陸」的諧音，大陸人在台灣被一些人貶稱為「阿6仔」。杜談起遭遇多有不忿，稱做她們這行，對台灣付出很多，卻得不到應有的尊重，「沒有我們，誰來幹這些粗重工作？」

福建的李大姐則憶述，當年剛到台時，在針織廠工作一個月，老闆一分錢也不給，只能吃啞巴虧。她稱，有人嫁到台灣後，工資發1000元，被老公拿走900，慨嘆「大家都知道，好的（老公）也輪不到我們陸配來」，看了看旁邊其他陸配，忙補充道「也有好的啦」，然後尷尬笑起來。

以前到台灣要滿兩年才能申請工作證，除非家裏情况是「老殘貧病暴」。前總統馬英九執政時期，陸配待遇有所改善，2009年以後，申請身分證年限從8年改為6年，也可以抵埠就工作。鍾錦明形容蔡英文政府時期，又把陸配當成「洪水猛獸」。

鍾錦明太太是廣州人，已結婚24年。鍾家經營麵包店，因為是直系親屬，太太當年到台灣後可以在店裏幫忙。傾談之間，他多次提到自己的「自由戀愛」，與一般陸配「盲婚啞嫁」不同。早年相識過程，是太太來台灣探親，認識後互留電話，後來鍾去廣州旅遊，約對方出來「當導遊」，繼而成為戀人。自此走上兩地奔走的異地戀，經常搭飛機赴澳門，再到珠海轉車北上。

「一個是婆家，一個是娘家」

至於對台灣的觀感，陸配們都表示台灣社會福利比較好，競爭沒那麼大。對她們這種50來歲的年紀來說，工作機會多，而且付出就會有收穫。落地生根後，更習慣台灣的生活。她們很不願看到兩岸對立，形容「一個是婆家，一個是娘家」，不要壁壘分明，但是人微言輕，沒有發言權。

（台灣大選前瞻系列五）

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