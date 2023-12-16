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陸配聯盟訪陸會見多部門被曝光 鍾錦明：不建議討論此議題

【明報專訊】台灣大選激戰，跨海登陸交流隨時惹麻煩。鍾錦明透露，台灣調查局人員不時會上門「探望」，詢問最近狀况，見了什麼人，打算做什麼。不過他強調自己「沒拿過大陸一毛錢」，不怕安全部門來查問。

「沒拿陸一毛錢」 不怕台局查

據大陸海峽兩岸婚姻家庭協會網站披露，今年9月11日至17日，台灣中華兩岸婚姻家庭服務聯盟組團到北京交流，是疫情後也是該聯盟成立後首次登陸訪問。而10月26日至30日，台灣中華兩岸婚姻協調促進會一行近30人也到浙江湖州等地參訪。

據知情者表示，由民政部和國台辦指導成立的海峽兩岸婚姻家庭協會，註冊性質是社會團體，成為台灣各陸配組織的對接單位。不過，該協會背後其實是民政部直屬司級單位海峽兩岸婚姻家庭服務中心。台方團體訪陸時，一般由陸方落地招待（機票自理，落地後其他費用由陸方負責），行程有談公事（交流、對話、協調具體個案）也有觀光安排。雖然是「民間交流」，不過在舉行座談會時，大陸國台辦交流局、公安部管理的國家移民管理局，以及民政部、全國婦聯、台聯也會派人出席，聽取台方人員對各範疇具體議題的看法。

對於是否帶隊赴大陸參訪，以及具體行程等，鍾錦明「不建議」討論相關議題。不過他指出，類似到北京的交流活動，大陸中央部門人員不會討論政治話題，沒有統戰動作，更不會觸及大選議題。

鍾錦明自稱，相對而言，自己在兩岸間有溝通渠道，能把訴求直接向對岸反映。特別是近年兩岸官方、半官方互動渠道中斷，連台灣海基會也會委託協會幫忙，向大陸跟進處理個案。

與對岸有溝通渠道 海基會委託幫忙

陸配團體近期就在積極爭取，要求大陸醫保要涵蓋台灣。鍾表示，之前有陸配的大陸親屬到台灣探親，結果出意外，在台灣醫療費很貴，回大陸又不能報銷醫保。

又例如，有個貴州陸配取得單程證赴台，之後有急事回大陸，持同一張單程證又在福建順利過關。該陸配事後想要回台，卻沒有證件可以出境，因為已註銷大陸戶口、證件，必須辦理台胞證，而台胞證不能在大陸辦理。婚促會出面協調後，最終貴州方面又辦理一張單程證給陸配。

鍾錦明表示，台灣團體訪京，處理公事可謂「馬不停蹄」，不是外界想像的受招待旅遊。

（台灣大選前瞻系列五）

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