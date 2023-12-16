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弱勢族群漸壯 藍白拉攏 陸配團體：未確定撐哪方

【明報專訊】台灣政府開放大陸配偶（陸配）赴台定居至今年30周年，陸配也從弱勢群體，逐漸成長為隨時影響百萬選票的關鍵力量，在2024大選前夕成為藍白陣營爭奪對象，也被綠營認為是大陸「介選」對象。台灣陸配聯盟負責人近日對本報表示，陸配訴求簡單明確，也只支持非綠政黨，惟藍白的選舉操作「我們也看得懂的嘛！」至今未能確定支持哪一方。

明報記者 許書凎 劉曉宇

挺身為陸配權益奔走兩岸多年，台灣「中華兩岸婚姻協調促進會」（簡稱「婚促會」）理事長鍾錦明，是陸配的老公。近日他就在婚促會位於台北萬華的會址接受本報專訪，談及陸配權益、兩岸交流，以及島內最熱的大選議題。

不滿國民黨 沒做好支持陸配工作

記者直接問道，協會支持哪個政黨？鍾錦明想了一想後回答：「老實講，我們對國民黨也有不滿。」他解釋，最初協會是支持國民黨的，但對方這些年沒有做好支持陸配的工作，所以現在還在觀望。

鍾錦明也明言肯定不會支持民進黨，強調「只要不是台獨政黨、支持兩岸和平，我們就支持」，換言之，民眾黨也是受支持行列。他提到，民眾黨總統參選人柯文哲陣營此前有找過他，了解陸配權益訴求。鍾透露，本來民眾黨建議把他列入不分區立委名單，但他不願意衝在第一線，認為現在的身分更有「分量」，「我去大陸，跟他們開會是這個（他伸出大拇指），立委去了可以嗎？」

婚促會成立已有25年，目前在台北、台中和花蓮都有辦事處，會員2000多人，鍾錦明稱在台北搞聯誼活動或抗議陳情，隨便就能聯繫到500名陸配出席。他同時擔任中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長，該聯盟在新冠疫情前的2019年夏天成立，成員單位包括島內40多個陸配團體，目前聯盟秘書長是民眾黨一度要列入不分區名單的陸配徐春鶯。

柯文哲曾拜訪 尋求背書站台

消息透露，柯文哲和其競選總幹事黃珊珊拜訪鍾錦明時，徐春鶯也在場。柯文哲表面是諮詢陸配工作，實際是尋求背書站台。後來，民眾黨擬提名徐春鶯進入不分區立委名單的消息外泄，隨即引發外界爭議，民進黨總統參選人賴清德直指徐春鶯有「祖國應該要盡速統一台灣」的主張，質疑她如何能在立法院任職。

最後徐春鶯在11月16日婉謝民眾黨提名邀請，稱不願被「抹紅抹黑」。民眾黨11月21日公布不分區立委名單，換上另一名陸配李貞秀入列，排第15位。按照目前政黨支持度估算，各界分析預計民眾黨前8名是安全名單內。同樣為爭取陸配支持，國民黨也有安排陸配進入不分區立委名單，她是台灣紫點點多元文化發展協會理事長李霞，排在第17位，而國民黨安全名單最多估計是15席。

藍白提名立委 「我們看得懂」

「我們也看得懂的嘛！」鍾錦明搖搖頭稱，政黨都想拉攏陸配，但是否真心，一看就知道。他也表示，不熟悉被提名不分區立委的陸配參選人，認為相關人選必須在圈子內有名望，有服務過這個族群，知道大家需要什麼，否則日後當選，也不看好對方能很好開展工作。

不過，民眾黨又想出頗具爭議的新招，擬對不分區立委採用「兩年任期制」，即民眾黨名單內候選人當選立委兩年後，辭職由排序在後面的遞補。換言之，第9至16名的也有機會當兩年立委。惟外界對於該承諾能否兌現大有保留。

鍾錦明表示，全台有近39萬陸配，雖然其中僅15萬人有身分證（有投票權），但她們可能影響到家人、孩子和朋友的投票意願，隨時左右逾百萬張選票。目前藍綠總統參選人的民調差距在5個百分點內，按照上屆總統副總統投票人數計算，折合72萬多票。

陸配團體目前的訴求最主要是，消除各種不合理的歧視條款，包括希望陸配取得身分證年限比照外籍配偶，從6年改為4年；陸配父母可以來台居留更長時間，以及增加陸配父母來台定居配額。此外，疫情期間，回大陸探親的陸配，有身分證才能返台。婚促會當時就帶領陸配們抗議，要求修改兩岸關係條例。

綠省力氣 侯友宜提陸配身分證意見

國民黨總統參選人侯友宜日前發表新住民政策時，已提出陸配居留4年可取身分證的政見。柯文哲也公開表示，全台灣超過100萬人與陸配有關，佔人口這麼大比例，為何不能有代言人，「為什麼要一開始就把某些人劃成敵人？」綠營則明顯不「白費力氣」拉攏陸配團體，不過，賴清德上月突然提出，希望行政院研議將大陸學生比照外籍生納入健保，被認為是為了冲淡「歧視陸配」爭議。

對於陸配參選處境，鍾錦明認為，台灣一些輿論歧視陸配，抗中、抹紅，「就看你是否扛得住」。作為陸配團體負責人，他就經常反嗆不友好媒體，也上過電視台政論節目，與「名嘴」直接對壘。

鍾錦明認為，台灣根本不必擔心被大陸統戰，多讓大陸人過來台灣，反而是在「統戰大陸」，以後才有機會推動兩岸民主制度一致。他和幾名陸配都異口同聲表示，相信大陸不會武力統一台灣。

（台灣大選前瞻系列五）

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