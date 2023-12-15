明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

國民黨夏立言登陸遍訪台商 惹介選爭議 否認晤國台辦官員

【明報專訊】台灣2024大選進入倒數一個月，國民黨昨（14日）發聲明，證實該黨副主席夏立言正在大陸訪問，主要會見各地台商，但否認夏將與大陸國台辦官員見面消息。此訪由於時機敏感，引發外界關注。台政府近日密切防範大陸「介選」，據報查獲54宗境外介選案。

國民黨昨表示，夏立言應台商邀請，於13日下午率團前往四川成都、江西南昌、廣東中山、福建廈門及重慶等地，出席台協會周年慶典活動，與當地台商座談。強調此行早在10月就接受台商邀請所規劃的行程，主要透過參與活動關心台商，聆聽大家意見，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一份心力。國民黨重申始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平」的立場。

台查獲54宗境外「介選」案

曾任陸委會主委的夏立言過去一年半內至少3次訪問大陸，其中兩次與國台辦主任宋濤會面。路透社昨引述消息人士指，夏立言此次很可能與國台辦官員見面，國民黨則否認。民進黨表示，夏立言在此大選敏感時刻密訪大陸，國民黨絕對有必要公開說明、清楚交代，別用模糊不清的「台商座談」想轉移焦點、蒙混過關。國民黨駁斥民進黨利用假消息與媒體一條龍操作「抹紅」。

涉行賄助郭連署 13人被捕

台灣法務部選前持續密集查察，中央社昨報道，截至本月12日止，檢察機關共查獲54宗境外勢力「介選」，涉及反滲透法17宗、境外資金介選37宗。法務部次長黃謀信表示，境外勢力介選分兩類，一類是受境外勢力、滲透來源指示、委託或資助者；另一類是受境外勢力、滲透來源指示、委託或是資助從事競選活動者。台行政院長陳建仁說，選舉期間境外勢力持續干擾，請機關辦理選舉查察時，務必做好聯繫及督導嚴防。

另外，有國民黨前中常委涉及幫郭台銘違法爭取參選資格，新竹地檢署經過偵查後，昨起訴涉事的范男等13人。地檢署指出，曾任國民黨中常委的范男與新竹縣新埔鎮民代表會王姓主席等人，約以金錢對外收連署書。王姓主席以經營的加油站為連署據點，向前來加油及鎮內民眾告知，每提交1份連署書可獲400元報酬，後續共募多達4000份連署。

相關字詞﹕民進黨 國台辦 夏立言 2024台灣總統大選 介選 國民黨

上 / 下一篇新聞