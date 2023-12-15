國民黨夏立言登陸遍訪台商 惹介選爭議 否認晤國台辦官員

國民黨昨表示，夏立言應台商邀請，於13日下午率團前往四川成都、江西南昌、廣東中山、福建廈門及重慶等地，出席台協會周年慶典活動，與當地台商座談。強調此行早在10月就接受台商邀請所規劃的行程，主要透過參與活動關心台商，聆聽大家意見，為兩岸和平穩定繁榮貢獻一份心力。國民黨重申始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平」的立場。

台查獲54宗境外「介選」案

曾任陸委會主委的夏立言過去一年半內至少3次訪問大陸，其中兩次與國台辦主任宋濤會面。路透社昨引述消息人士指，夏立言此次很可能與國台辦官員見面，國民黨則否認。民進黨表示，夏立言在此大選敏感時刻密訪大陸，國民黨絕對有必要公開說明、清楚交代，別用模糊不清的「台商座談」想轉移焦點、蒙混過關。國民黨駁斥民進黨利用假消息與媒體一條龍操作「抹紅」。

涉行賄助郭連署 13人被捕

台灣法務部選前持續密集查察，中央社昨報道，截至本月12日止，檢察機關共查獲54宗境外勢力「介選」，涉及反滲透法17宗、境外資金介選37宗。法務部次長黃謀信表示，境外勢力介選分兩類，一類是受境外勢力、滲透來源指示、委託或資助者；另一類是受境外勢力、滲透來源指示、委託或是資助從事競選活動者。台行政院長陳建仁說，選舉期間境外勢力持續干擾，請機關辦理選舉查察時，務必做好聯繫及督導嚴防。

另外，有國民黨前中常委涉及幫郭台銘違法爭取參選資格，新竹地檢署經過偵查後，昨起訴涉事的范男等13人。地檢署指出，曾任國民黨中常委的范男與新竹縣新埔鎮民代表會王姓主席等人，約以金錢對外收連署書。王姓主席以經營的加油站為連署據點，向前來加油及鎮內民眾告知，每提交1份連署書可獲400元報酬，後續共募多達4000份連署。