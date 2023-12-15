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習近平訪越返國 到廣西考察民族團結

【明報專訊】國家主席習近平前日（13日）結束對越南的國事訪問後，回國途中到毗鄰越南的廣西考察。

訪網格化社區國有科技公司

據新華社、央視昨晚發布消息，習近平去了良慶區蟠龍社區，圍繞「健全城市社區治理體系、加強民族團結工作等」進行實地調研。新華社指，蟠龍社區位於廣西南寧市五象新區，常住人口約2.7萬人，其中有壯、瑤、苗、侗、䶫佬、毛南、回等少數民族居民8300多人。該社區聚焦「社會管理網格化、網格管理精細化」目標，為居民、企業提供服務。又以深化「老友幫幫團」、「鄰里議事會」等做法，開展民族團結系列活動，推動黨建引領基層社會治理工作取得成效。

習近平還到廣西南寧市考察調研，到中國—東盟信息港股份有限公司，圍繞中國—東盟經貿合作和信息化建設應用，進行實地調研。據公開資料，該公司是經國務院批准成立、國有控股的平台型資訊科技公司。

因應習近平到訪，南寧當地加強安保工作。網上流傳一份有關「重要會議保障工作要求及責任狀」，提到賓館飯店要「擇客入住、局部淨空、專人值守」等的安保要求。

近年習近平離京考察或外訪，在途中多數會順便去另一省市考察。例如今年8月，他到訪南非出席金磚國家峰會後，也未直接返京，而是前往新疆考察。

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