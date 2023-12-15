內地捐器官修例 明確國家系統分配

新華社報道，《條例》完善了器官取得和分配制度，實施全流程管理。在器官獲取方面，省級衛健部門確定從事遺體器官獲取的醫療機構，劃定其提供服務的區域，實行按劃定的區域提供遺體器官獲取服務。任何組織或個人，不得以獲取遺體器官為目的，跨區域轉運潛在遺體器官捐贈人。

《條例》還加強了對器官捐贈真實意願的審查，列明由人體器官移植倫理委員會對器官捐贈意願是否真實、有無買賣，或變相買賣器官的情形進行審查。獲取遺體器官要在兩名以上器官捐贈協調員的見證下進行，以確保遺體器官獲取的合法合規。

在分配方面，遺體器官的分配要遵循公平、公正、公開原則，透過國務院衛健部門建立的分配系統統一分配；相關醫療機構應當在分配系統中如實錄入遺體器官捐獻人、申請人體器官移植手術者的相關醫學數據並及時更新，不得偽造、篡改數據。患者申請人體器官移植手術，其配偶、直系血親或者三代以內旁系血親曾經捐獻遺體器官的，在同等條件下優先排序。

適用境內省市區 未涵港澳合作

衛健委設立的分配系統是「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」，香港醫衛局早前尋求與COTRS建立恆常互助機制。此次《條例》適用境內省市區，未涵蓋港澳合作。