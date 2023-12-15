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陝西有中學教室無供暖 學生手腳凍爛

【明報專訊】內地近期迎來寒潮，不過在陜西商洛市洛南縣部分學校，教室沒有取暖設施，學生宿舍也規定不能使用電熱毯和熱水袋，有家長稱子女放假回家發現「腳、手都凍爛了」。官方確認情况屬實，稱正在積極協調解決。

《南方都市報》報道，陝西省商洛市洛南縣第三初級中學的家長表示，孩子手腳在學校被凍爛。「冬季教室沒有任何取暖設施，學生晚自習回宿舍就是冷牀睡覺……」該家長說，孩子在學校穿的是棉鞋，戴着棉手套，但是放假回家發現手、腳依然凍爛了。洛南縣目前白天氣溫在0℃以下，晚上低於零下10℃。

有學校為防燙傷 禁學生用熱水袋

距洛南縣第三初級中學不遠的洛南縣柳林小學，亦被指稱無暖氣供應，而附近各住宅小區已經供暖十幾天，洛南縣柳林小學的暖氣設施還是冰涼，「在這樣寒冷的環境下，孩子們又能怎樣安心學習呢？」據悉該兩所學校都是2022年才正式投入使用。

洛南縣科技和教育體育局工作人員回應表示，洛南縣第三初級中學設計時採取地暖供熱方式，供暖面積24000平方米，但因學校門口拆遷未完成，熱力管網主管道未接通。而為保證學生人身安全，學生宿舍不得接入明線，以防漏電現象發生；考慮到熱水袋和保暖瓶質量不一，為防止學生燙傷，禁止學生使用熱水袋。 柳林小學一名老師亦表示，學校暫時不具備集中供熱條件。

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