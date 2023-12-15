京地鐵車廂斷裂30傷 千人雪夜逃離 正值下班回家高峰 零下5℃沿路軌行數公里疏散

事發昨晚7時左右，出事路段是昌平線西二旗站與生命科學園站之間的北行線。有車上乘客對《南方都市報》稱，當時聽到前方一聲巨響，隨後列車出現很強烈的衝擊感並停止，車廂內乘客較多，多人因衝擊力而摔倒，很多乘客都在地上找手機，部分乘客致電報警。

該乘客說，「我就被壓在下面了，黑暗中大家都在喊，還好旁邊人把我拉起來了。」另一名乘客表示，地鐵當時發生碰撞，「被後面那輛車撞了」，據稱有乘客骨折，有人頭破血流。北京市交通委昨晚通報，救援人員事後到達現場迅速開展救援，已發現30餘人受傷，無人員死亡。

列車停車延誤 巴士的士迫爆

現場圖片顯示，出事列車從中間斷開，斷裂處嚴重損壞，鐵皮扯開，兩邊相距十多米，少數人爬落路軌，在雪地裏等候處理，當時氣溫零下5℃。該趟地鐵幾乎滿載，車廂裏有人躺在地面，大批乘客站着等候處理。列車其他沒有斷開的車廂連接部位，部分也受損。由於車廂停電，乘客拿起破窗器敲開玻璃透氣，有小童受驚嚇不斷哭鬧。救援人員到場後，引導乘客離開車廂，沿路軌步行數公里疏散。

北京地鐵昌平線是昌平區連接城區的公共運輸主線，是大批居住在昌平「北漂」主要通勤工具，事發時正值下班回家高峰。昌平線採用6節編組列車運行，全列的額定載客人數為1440人左右。事發後，該線路列車需要臨時停車、部分列車延誤，西二旗站封閉。事件也導致北京來往昌平的巴士逼爆，的士站大排長龍。

從前日清晨開始，北京本輪大雪一直未停。有網民猜測，雨雪天氣可能導致列車制動受冰凍影響故障。北京地鐵深夜就「昌平線事故」道歉，表示地鐵公司將盡全力做好善後工作，在救援疏散過程中已自行離開的乘客，如後續感到身體不適，可隨時聯繫地鐵公司，北京地鐵將承擔相應治療恢復費用。有關道歉公告，顯示當局已將事件定性為「事故」。

有醫院4日收逾300跌傷患者

另據央視報道，北京預料今日最低氣溫降至零下10度以下。有醫院從周日晚至前日下午，共接收超過340名跌傷的患者，手腕骨折的佔超過一半。而內地中東部持續出現大範圍雨雪降溫天氣，中央氣象台昨晚6時發布寒潮橙色預警、暴雪藍色預警，寒潮本周後期將抵達華南，而吉林、遼寧、山東、河南、湖北等地部分地區今天有大雪至暴雪。

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