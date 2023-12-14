貪23億逃美20年遣返 中銀支行長囚終身

央視報道，法院經審理，被告許國俊1993年至2001年利用擔任中銀開平支行辦公室主任、副行長、行長等職務便利，伙同中銀開平支行兩任行長許超凡、余振東等人，貪污公款6221.73萬餘美元、3.63億餘港元、146.1萬餘德國馬克，共計折合人民幣9億餘元；挪用公款3.55億餘人民幣、2000萬港元、1.26億餘美元，共計折合人民幣14億餘元。

伙兩任行長均遣返 各判12年13年

中國銀行2001年10月首次實現全國電腦聯網監控，發現開平支行帳目存在4.8餘億美元資金缺口，前後3任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明。3人經香港飛往加拿大，再轉機飛往美國。

余振東2002年底在美被捕，2004年被以非法入境、非法移民及洗錢罪判監12年，中方承諾余回國不會被判多於12年刑期，余同年被美方驅逐出境，隨即押回中國，2006年江門中院判他12年有期徒刑。

許超凡2003年被美方羈押、2009年判監25年，2018年被強制遣返，遣返條件是不能判死刑，2021年判監13年。