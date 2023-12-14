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暴雪預警 雪量料10年同期最高 京停課停業 籲全民義務掃雪

【明報專訊】北京市昨（13日）暴雪、寒潮、道路結冰預警同時生效，當局要求中小學、幼兒園居家學習，山區景區停業、戶外遊樂設施停運。受雨雪寒潮大風天氣影響，北京等多地部分列車停運。華北、黃淮每日降雪量極端，累計雪量將達近10年同期最高，最低氣溫料接近或跌破歷史同期極值。

北京氣象台前晚將暴雪預警信號升級為「橙色」等級，昨晨至15日上午，北京預期出現大雪到暴雪，多區降雪量達到10毫米以上。北京市應急局發布預警響應措施，要求北京市中小學、幼兒園採取學生臨時居家學習措施，市民減少出行，出行盡量乘坐巴士、地鐵，非必要不進行戶外作業和戶外聚集活動。

中新社報道，為保障遊客安全，北京包括香山公園、八大處公園等多個景區發布閉園通告，逾100條公共交通路線停駛。

新華社引述北京市氣象台首席預報員張琳娜表示，此次降雪具有持續時間長、累積降雪量大的特點。北京的延慶、昌平、門頭溝、房山個別地區可達大暴雪。預計白天最高氣溫在0℃至零下4℃，夜間最低氣溫跌至零下12℃至零下15℃。首都機場會出現明顯降雪，累積降雪量為大雪級別。首都機場已啟動一級響應機制，同步啟動定點除冰模式。

北京官方向各社會單位和全體市民發出倡議，積極參與義務掃雪剷冰。各沿街單位、商戶，主動清掃門前積雪，防止路面結冰；各街道、社區要宣傳發動居民展開掃雪剷冰，及時清除小區內及背街小巷積雪。

遼吉普豫有大暴雪 部分列車停運晚點

為確保旅客出行安全，鐵路部門組織停運北京、廈門、成都、太原等方向112趟列車，部分列車晚點。河北大部分高速沿線站口臨時關閉，山西部分高速實施交通管控措施，部分路段需封閉。

中央氣象台預計，京津冀和內蒙古、陝西等地部分地區持續有大雪至暴雪，遼寧、吉林、山西、河南局部有大暴雪，陝西、山西、河南等地部分地區有凍雨。華北、黃淮每日降雪量極端，累計雪量將達近10年來同期最高，最低氣溫料接近或跌破歷史同期極值。

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