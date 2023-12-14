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談南海 習近平：尋中越接受長久辦法 越方：管控分歧 續低敏感領域合作

【明報專訊】國家主席習近平昨（13日）在河內瞻仰越南開國領袖胡志明陵並敬獻花圈，隨後分別會見越南國家主席武文賞、越南總理范明政和越南國會主席王庭惠。在同武文賞會晤時，習近平強調，中國和越南同為南海重要沿岸國，在維護南海和平穩定方面既有共同利益，也有共同責任。中方願同越方加強溝通協調，找到雙方都能夠接受的海上問題長久解決辦法。

越通社報道，武文賞建議雙方堅持透過符合國際法和高層共識的和平方式，設身處地為對方着想，管控好並妥善解決分歧。中越雙方發布兩國「關於進一步深化和提升全面戰略合作伙伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明」，當中也指出，雙方就海上問題深入坦誠交換意見，同意積極推進海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，繼續積極展開海上低敏感領域合作。

研中越標準軌鐵路聯通

聯合聲明提到，雙方同意推動兩國發展戰略對接，推動中越跨境標準軌鐵路聯通，研究推進越南老街－河內－海防標準軌鐵路建設，適時開展同登－河內、芒街－下龍－海防標準軌鐵路研究。

越通社報道聯合聲明時，內文仍稱兩國關係新定位是「越中未來共享共同體」，而越通社中文網則一改前日報道用語，轉用「越中命運共同體」。

新華社報道，武文賞表示，越方願通過習近平此訪再次向世界發出明確信息，發展對華關係始終是越南黨和政府的頭等優先和戰略選擇。越中關係堅如磐石，不會受到任何外部勢力挑撥離間和干擾破壞。

南寧有社區令關窗 料習將視察

新華社昨晚報道，習近平「在成功結束對越南國事訪問後乘專機回到國內」，報道未提及習返回北京。

據網上流傳的資訊顯示，經警方要求，廣西南寧民族大道、竹溪大道等臨街的住戶在今明兩天要求關閉臨街窗戶，部分社區要求在周六前不得打開窗戶。當地民眾紛紛猜測，習近平料將在返回北京途中視察廣西。

相關字詞﹕命運共同體 中越關係 越南 習近平

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