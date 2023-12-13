王金平宴郭派盼團結挺侯 赴會者稱全力輔選 料郭關鍵時刻參與

王金平早前答應出任侯友宜全台後援會總會長後，昨中午在台北市海峽會餐廳邀請藍營地方派系大老及「挺郭派」人士餐敘。包括前雲林縣長張榮味、前台北市長郝龍斌、前花蓮縣長傅崐萁、前國民黨秘書長李乾龍、前台東縣議長吳俊立、金門縣議長洪允典、新竹市議長許修睿等人都有到場。

中央社報道，外界關注過去挺郭的屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐等人態度，王金平表示，邀請很多藍營地方人士齊聚，就是要讓藍軍版圖能夠完整呈現，並說無法前來也都有表達態度，像南投縣副議長潘一全有充分溝通，都能共同支持「侯康」配。

信郭台銘在乎和平終「大局為重」歸隊

對於是否有部分地方議長的心結未解，王金平表示，沒有問題，藍營的議長們會更團結。他也透露，今天上午將與謝典林會面，他也會再跟剛回台何勝豐聯繫。王金平認為郭台銘講究大是大非，會以大局為重，回歸藍營，因為郭台銘在乎的還是兩岸和平，會以此為重，希望求得政黨再度輪替，兩岸和平就能共存共榮。

周典論稍後在下午3時許抵達現場，受訪表示當然會支持侯友宜，「當然大家都期待（郭台銘歸隊），如果郭台銘能站出來，我相信這個勝選（的機率）更大」。出席的張榮味亦表態會全力輔選，他認為郭台銘「本來就看得開」，到最後應該會選擇最關鍵的時間參與輔選。至於未來是否可能看到郭台銘與侯友宜同台，張榮味說，應該沒有問題。

國民黨副總統參選人趙少康前日接受電台訪問時透露，曾多次致電鴻海創辦人郭台銘，但都沒接；侯友宜則表示，郭台銘是台灣經濟領導好手，在拼經濟、台灣安全與兩岸和平方面，郭台銘想法與他們一致，他喊話歡迎郭台銘回來。

美麗島電子報昨公布最新民調顯示，居首民進黨「賴蕭配」支持度稍下滑至35.1％，次位國民黨「侯康配」32.5％，民眾黨「柯盈配」跌到17％。

綜合報道

（台灣大選）