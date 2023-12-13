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美研准英偉達有限度銷華AI晶片

【明報專訊】美國政府正在與英偉達公司（NVIDIA）討論允許有限度向中國銷售人工智能（AI）晶片的問題，但強調不能向中國公司出售其最先進的半導體。對於美國的對華晶片出口管制，中國外交部發言人毛寧昨（12日）重申堅決反對，「美方多次表示無意對華『脫鈎』，無意阻撓中國經濟的發展，美方應當將這些承諾落到實處。中方也將繼續密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益」。

京：應落實「無意脫鈎」

路透社報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示，英偉達「可以、將會且應該」賣AI晶片給中國，因為大多數AI晶片都是商務用途。她補充說，「我們不能允許的是讓他們供應最精細、有最高階處理能力的AI晶片，這會讓中國得以訓練前沿模型。」

雷蒙多稱，她上周與英偉達首席執行官黃仁勳談話，對方「非常明確」表明不想違反規定且願意配合。

美國去年10月禁止出口先進晶片給中國，英偉達隨後推出專為中國市場設計的「降速」版AI晶片A800和H800。今年美國加大管制，這兩款晶片的出口亦受限制，英偉達11月再為中國「客製」3款新的AI晶片。雷蒙多表示，美國正在檢視這3款晶片是否違反出口限制。英偉達則回應，正與美國政府密切配合並遵守相關規定。

雷蒙多：盡力限制華晶片突破

華為近日再發表全新處理器Kirin 9006C，據稱其最大賣點是採用更先進的5納米晶片製程技術。雷蒙多周一用「令人深感擔憂」形容事情發展，稱將對中國晶片突破採取「盡可能最強有力的」限制行動以保護美國。中央財經大學副教授劉春生對中通社表示，在晶片領域，美國對中國的打壓重點發生一些調整，已從低端轉向高端。

相關字詞﹕出口管制 英偉達 中美關係 晶片 雷蒙多

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