華專家：中越經貿合作互補 遠大於競爭

此次國事訪問是由越共中央總書記和越南國家主席同時邀請，較為罕見，體現規格之高，以及越方對中越關係的重視。北京大學國際關系學院教授翟崑對「澎湃新聞」表示，這不僅體現了雙方傳統友好的延續，也是推動兩國關係發展的關鍵；習近平此次以中共中央總書記和國家主席雙重身分出訪，預示着中越政治互信將進一步加深。

雙重身分邀請出訪

見雙方重視關係

越南富布賴特大學國際關系學者阮成忠也說，多年來，中越雙邊關係已經日臻成熟，並已邁上新的台階。兩國確立全面戰略伙伴關係已滿15周年，中國更在近20年來一直是越南最大的貿易伙伴，也是越南最大的投資者之一。兩國社會制度相同、理想信念相通。

另據「日本經濟新聞中文網」報道，在美國制裁之下，蘋果等美國企業正在推進供應鏈由中國向越南的轉移。這種格局也推動中國企業在越南的投資，以補全斷裂的供應鏈。據越南外國投資局統計，今年1至11月來自中國（包括港澳）的投資是去年同期的兩倍，達到83億美元。