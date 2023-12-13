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華專家：中越經貿合作互補 遠大於競爭

【明報專訊】目前，中越在南海爭端等問題上仍存分歧。然而，兩國之間具體的合作也愈來愈多。北京外國語大學亞洲學院教授、東南亞研究中心研究員宋清潤認為，中越兩國經濟實際處在不同的發展階段，這決定了兩國開展經貿合作具有得天獨厚的互補優勢，互補性遠遠大於競爭性。

此次國事訪問是由越共中央總書記和越南國家主席同時邀請，較為罕見，體現規格之高，以及越方對中越關係的重視。北京大學國際關系學院教授翟崑對「澎湃新聞」表示，這不僅體現了雙方傳統友好的延續，也是推動兩國關係發展的關鍵；習近平此次以中共中央總書記和國家主席雙重身分出訪，預示着中越政治互信將進一步加深。

雙重身分邀請出訪

見雙方重視關係

越南富布賴特大學國際關系學者阮成忠也說，多年來，中越雙邊關係已經日臻成熟，並已邁上新的台階。兩國確立全面戰略伙伴關係已滿15周年，中國更在近20年來一直是越南最大的貿易伙伴，也是越南最大的投資者之一。兩國社會制度相同、理想信念相通。

另據「日本經濟新聞中文網」報道，在美國制裁之下，蘋果等美國企業正在推進供應鏈由中國向越南的轉移。這種格局也推動中國企業在越南的投資，以補全斷裂的供應鏈。據越南外國投資局統計，今年1至11月來自中國（包括港澳）的投資是去年同期的兩倍，達到83億美元。

相關字詞﹕轉移 供應鏈 互補 中越關係

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