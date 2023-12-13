習訪河內 中越共建「命運共同體」 提6建議 倡海上合作開發「問題轉化機遇」

越共總書記越國家主席同邀

新華社報道，習近平和夫人彭麗媛受到400多名中越各界代表熱烈歡迎，越南總理范明政等官員在機場迎接。習近平伉儷乘坐的專車下午駛入主席府，阮富仲為習近平舉行隆重歡迎儀式。儀式結束後，習近平與阮富仲在越共中央總部舉行會談，並小範圍茶敘。

稱應壯大世界社會主義力量

習近平指出，「越中情誼深、同志加兄弟」是中越關係最生動寫照。當前，中越兩黨更應該從壯大世界社會主義力量和確保各自社會主義建設事業行穩致遠的高度，把握中越關係的特殊戰略意義，紮實推進中越命運共同體建設；相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段。

習近平就構建中越命運共同體提出幾點建議，包括政治上要把準方向，安全上要深化互信，務實合作上要提質升級，民意基礎上要加大投入，國際地區問題上要密切協作，涉海問題上要管控分歧。習說，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，要把維護國家政治安全放在首位，確保社會主義紅旗顏色不變。雙方要積極探討並開展更多海上合作項目，努力推進海上共同開發，把海上問題帶來的挑戰轉化為雙方深化合作的機遇。

新華社報道，阮富仲表示越方堅定恪守一個中國原則，支持中國統一大業，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動；涉港、涉疆、涉藏等問題都是中國的內政，越方反對任何勢力干涉中國內政。

簽防務等領域36份合作文件

會談後，兩黨總書記共同見證雙方簽署的雙邊合作文件展示，涵蓋共建「一帶一路」、防務和執法安全合作、海上合作等多個領域36份文件。雙方同意發表《關於進一步深化和提升全面戰略合作伙伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》。當晚，阮富仲夫婦、武文賞夫婦共同為習近平夫婦舉行盛大歡迎宴會，越共高層領導人全部陪同。

習近平昨在越南《人民報》發表署名文章，表示中國黨和政府始終將發展中越關係視為中國周邊外交的優先方向。文章也提到，兩國要妥善管控分歧，雙方要落實兩黨兩國領導人共識，共同尋找雙方都能接受的解決辦法，擴大中越命運共同體共識基礎。新華社評論文章指出，中越關係提升至新定位，向國際社會發出兩黨兩國團結合作的明確信號。

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