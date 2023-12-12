明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

揭豫賣血爆愛滋 高耀潔紐約逝世

【明報專訊】因揭露中國愛滋病真實情况而流亡美國的醫生高耀潔，當地時間周日（10日）於紐約曼哈頓上城的寓所逝世，享年95歲，而當天正是聯合國確定的「國際人權日」。高耀潔一生為中國愛滋病人的人權作出巨大貢獻，她揭發上世紀90年代河南賣血和「血漿經濟」導致愛滋病蔓延，她也因此在中國和國際享有盛譽，獲譽中國「民間防愛滋病第一人」。為表彰高耀潔在醫療領域的貢獻，國際天文學會2007年將38980號小行星命名為「高耀潔」。她生前曾被《時代周刊》評為「亞洲英雄」、被《商業周刊》評為「亞洲之星」。

享年95 多內地網民悼念

高耀潔逝世的消息，獲其生前好友、哥倫比亞大學中國政治學者黎安友（Andrew J. Nathan）等人證實。內地網民昨紛紛撰文或發帖悼念她。

高耀潔生於1927年12月19日，山東曹縣人。她1954年畢業於河南大學醫學院，為河南中醫學院退休教授、九三學社成員。高是醫生、醫學教授、婦科腫瘤專家，她1996年退休前發現，河南有農民為生計賣血，感染愛滋病，多年間官員隱瞞、忽視或淡化疫情，受感染村民幾乎得不到幫助。高自此開始自費防治愛滋病，她公開河南「血漿經濟」帶予當地農民的悲劇，揭發「愛滋村」情况，在她與其他數名醫生及專家大聲疾呼下，終促使政府分發藥物。

自費防愛滋 曝政府失職

惟河南地方政府希望掩蓋因工作失誤、失職而蔓延的愛滋病疫情，地方官員一度要求高耀潔保持沉默並對其施壓。《紐約時報》報道，高耀潔因揭露愛滋病流行而被監視及軟禁，並受到警方和官員壓力，她稱這種經歷，比她在50年代末大饑荒，以及在文化大革命期間遭受的關押和毆打糟糕得多。

受官方壓力 流亡美國

高耀潔為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，在80多歲時於2009年流亡美國，此後一直孤身寓居紐約。

高耀潔赴美後，先後寫下《高耀潔回憶與隨想》、《高潔的靈魂》、《高耀潔憶往昔》、《鏡頭下的真相》、《疫症病案一百例》、《血災：一萬封信》、《悲慘時代》、《中國愛滋病禍》8本書。美國前國務卿希拉里2019年3月探望高耀潔後稱，她是「我認識的最勇敢的人之一」。

上 / 下一篇新聞