揭豫賣血爆愛滋 高耀潔紐約逝世

享年95 多內地網民悼念

高耀潔逝世的消息，獲其生前好友、哥倫比亞大學中國政治學者黎安友（Andrew J. Nathan）等人證實。內地網民昨紛紛撰文或發帖悼念她。

高耀潔生於1927年12月19日，山東曹縣人。她1954年畢業於河南大學醫學院，為河南中醫學院退休教授、九三學社成員。高是醫生、醫學教授、婦科腫瘤專家，她1996年退休前發現，河南有農民為生計賣血，感染愛滋病，多年間官員隱瞞、忽視或淡化疫情，受感染村民幾乎得不到幫助。高自此開始自費防治愛滋病，她公開河南「血漿經濟」帶予當地農民的悲劇，揭發「愛滋村」情况，在她與其他數名醫生及專家大聲疾呼下，終促使政府分發藥物。

自費防愛滋 曝政府失職

惟河南地方政府希望掩蓋因工作失誤、失職而蔓延的愛滋病疫情，地方官員一度要求高耀潔保持沉默並對其施壓。《紐約時報》報道，高耀潔因揭露愛滋病流行而被監視及軟禁，並受到警方和官員壓力，她稱這種經歷，比她在50年代末大饑荒，以及在文化大革命期間遭受的關押和毆打糟糕得多。

受官方壓力 流亡美國

高耀潔為保護和記錄她所了解的中國愛滋病疫情及病人資料，在80多歲時於2009年流亡美國，此後一直孤身寓居紐約。

高耀潔赴美後，先後寫下《高耀潔回憶與隨想》、《高潔的靈魂》、《高耀潔憶往昔》、《鏡頭下的真相》、《疫症病案一百例》、《血災：一萬封信》、《悲慘時代》、《中國愛滋病禍》8本書。美國前國務卿希拉里2019年3月探望高耀潔後稱，她是「我認識的最勇敢的人之一」。