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京津冀迎大雪 粵周末急降温

【明報專訊】受偏南暖濕氣流和冷空氣的共同影響，京津冀地區從周日（10日）起迎來今冬首場大範圍降雪。北京氣象部門表示，至昨上午8時，北京全市平均降雪量為5.8毫米，城區平均降雪量為6.6毫米。北京紅螺寺、故宮、北海公園等地皆見雪景。

綜合內地媒體報道，天津市氣象局表示，天津昨平均降雪1.1毫米，最大降雪量為2.6毫米。河北省氣象台亦表示，河北大部分地區降雪，降雪區平均降水量5.8毫米。因應天氣變化，為保障師生安全，河南鄭州、新鄉等多地宣布初中、小學和幼稚園停課半天；山西則對部分高速公路實施交通管控；山東濟南倡議推行錯峰上下班，應對強降雪天氣。

在河南濮陽，有網民發布的短片顯示，一名男子躺在雪地沒有聲息。「澎湃新聞」昨引述當地一名村幹部稱，該男子已身亡。派出所表示，該男子喝酒醉倒路邊凍死。

不止北方遭遇冰雪，廣東也即將降温。據「羊城派」消息，廣東將遭遇斷崖式降温。自本周末起，廣州市區最低温度只有個位數，深圳下周也將降至9℃。

氣象部門預計，周三（13日）至周四（14日）北京仍降雪，周五（15日）有強冷空氣活動，白天最高氣温降至冰點以下，夜間最低氣温降至-10℃以下；而河北保定、廊坊以南地區周三有中到大雪，其他地區有小到中雪。

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