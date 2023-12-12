習今訪越 華：願出錢建中越鐵路

與2015年、2017年一樣，習近平此訪越南是以中共中央總書記和國家主席的雙重身分。中新社指，此特殊之處反映，對同為社會主義國家的中越來說，黨際交往於雙邊關係發展具特殊優勢，起「壓艙石」作用。

越南《青年報》援引中國駐越南大使熊波稱，中國準備向越南提供資金，以促進從雲南省會昆明到越南第三大城市海防的鐵路建設，以及從中國南部到河內的其他交通連接。

路透社報道稱，若中方獻議獲落實，對越南這個傳統上不太願意接受貸款的國家來說，是對華重要讓步。北京此舉可確保在中美競爭中，繼續保持對河內的影響力。

另據《人民日報》報道，熊波表示，未來中越交通基礎設施的互聯互通會愈來愈高效；透過提升口岸通關效率、確保貿易暢通，雙方「軟聯通」也會進一步加強。同時熊波強調，中越正處在各自發展的關鍵階段，中方願進一步加強中越經貿投資合作，深化產業產能合作，推動雙方數字經濟、綠色經濟、新能源、基礎設施等領域合作，支持越南加快推進工業化進程。