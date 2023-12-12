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台大選抽號碼 柯1賴2侯3

【明報專訊】台灣中選會昨進行2024總統大選號次抽籤，支持者叫出各種創意口號。其中民眾黨「柯盈配」抽中1號，支持者喊「義無反顧拼一次」；民進黨「賴蕭配」2號，蕭美琴說「美德雙全、穩定向前」；國民黨「侯康配」3號喊「做你的靠山」。據以往數據統計，台總統大選2號候選人當選最多次。

歷屆大選 2號當選最多

按台灣中選會規定，因這次民進黨賴蕭配最早登記參選，賴清德最先抽籤，柯文哲第二，侯友宜陣營第三。代表賴清德、率先抽籤的蕭美琴抽中2號，並喊出「美德雙全、穩定向前」。

蕭表示，有記者問抽到哪個號碼最好，她曾說一切都是上帝安排、台灣人民的祝福，很高興抽到「美德雙全、穩定向前」，代表勝利的2號。

柯文哲則抽中1號，支持者於會場外於宣傳牌貼上1號，高喊「義無反顧拼一次，最好選擇選1號」。柯表示，文宣部會構思抽中不同號次的口號，但他西醫出身，沒很注重這些，「就是個號碼」，投票總有個號碼讓大家選。

最後，代表侯友宜的侯辦發言人李利貞「侯康配」抽中3號，她與侯辦人員帶領支持者喊「總統票投3，做你的靠山」、「台灣換新3、人民有好康」等口號。

《聯合報》報道，從1996年起舉辦過7次總統直選，歷屆參選人當中，2號當選最多次。

（綜合報道）

（台灣大選）

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