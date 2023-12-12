菲稱考慮逐華使 京批美無權介入

中菲連續兩日在南海爭議海域發生衝突。繼上周六中國海警管制菲律賓3艘公務船後，雙方船隻周日（10日）再在南海爭議水域衝突碰撞。

據「半島電視台」報道，菲外交部發言人特雷西塔．達薩（Ma. Teresita Daza）昨在新聞發布會表示，馬尼拉已就這些事件提出外交抗議，「中國大使也已被傳喚」。達薩稱，宣布中國駐菲律賓大使黃溪連在菲是「不受歡迎的人」也是「必須認真考慮的事情」。

菲律賓總統周日晚在其社交媒體帳户上發文稱，菲方「不會被（中國）嚇倒」。美國國務院昨也表示，中國進行「鹵莽演習」，並呼籲北京結束在海上的「危險和破壞穩定行為」。

就美方介入中菲糾紛，中國外交部發言人毛寧昨在主持例行記者會時強調，中菲海上爭議是兩國之間的問題，任何第三方無權介入；美國近期為地緣政治私利，一方面慫恿、支持、配合菲律賓在南海侵權挑釁，一方面顛倒是非、放大爭議、挑動對抗，嚴重危害地區和平穩定。

毛寧表示，近期仁愛礁海域多次發生緊急事態，責任完全在菲方，根源在於菲方違背承諾，拒不拖走非法「坐灘」（擱淺）軍艦，並企圖大規模加固該艦，實行永久侵佔。中國外交部已向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。中方再次敦促菲方「停止海上侵權挑釁，停止對中方的無端攻擊抹黑，不要採取破壞南海和平穩定的行為」。