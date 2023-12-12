明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

菲稱考慮逐華使 京批美無權介入

【明報專訊】中國與菲律賓在南海近日衝突頻生，馬尼拉指摘中國「侵略、挑釁」，北京則反指菲律賓「挑釁、抹黑」，並警告美國不要介入。馬尼拉則表示，正考慮是否驅逐中國大使。

中菲連續兩日在南海爭議海域發生衝突。繼上周六中國海警管制菲律賓3艘公務船後，雙方船隻周日（10日）再在南海爭議水域衝突碰撞。

據「半島電視台」報道，菲外交部發言人特雷西塔．達薩（Ma. Teresita Daza）昨在新聞發布會表示，馬尼拉已就這些事件提出外交抗議，「中國大使也已被傳喚」。達薩稱，宣布中國駐菲律賓大使黃溪連在菲是「不受歡迎的人」也是「必須認真考慮的事情」。

菲律賓總統周日晚在其社交媒體帳户上發文稱，菲方「不會被（中國）嚇倒」。美國國務院昨也表示，中國進行「鹵莽演習」，並呼籲北京結束在海上的「危險和破壞穩定行為」。

就美方介入中菲糾紛，中國外交部發言人毛寧昨在主持例行記者會時強調，中菲海上爭議是兩國之間的問題，任何第三方無權介入；美國近期為地緣政治私利，一方面慫恿、支持、配合菲律賓在南海侵權挑釁，一方面顛倒是非、放大爭議、挑動對抗，嚴重危害地區和平穩定。

毛寧表示，近期仁愛礁海域多次發生緊急事態，責任完全在菲方，根源在於菲方違背承諾，拒不拖走非法「坐灘」（擱淺）軍艦，並企圖大規模加固該艦，實行永久侵佔。中國外交部已向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。中方再次敦促菲方「停止海上侵權挑釁，停止對中方的無端攻擊抹黑，不要採取破壞南海和平穩定的行為」。

上 / 下一篇新聞