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為酬億元 台中校擬直升機降山東艦 原定6月陸方軍演飛 台國防部：接內部檢舉偵破

【明報專訊】台灣軍方早前偵破涉10名現役官兵間諜網案，台媒引述知情人士透露案情，指其中一名遭羈押的前陸軍航空特戰指揮部中校，密謀為取得1500萬美金（約1.17億港元）及泰國永久居留權，趁今年6月大陸台海軍演期間，秘密駕駛CH-47「契努克」運輸直升機叛逃並降落解放軍航母山東艦。不過案件在叛逃前被偵破。台國防部回應證實稱，此案由台軍與國安單位接獲內部檢舉偵破。

商人涉賄10台兵 泄密拍「願投降」片

據「中時新聞網」報道，台灣檢調偵辦商人謝秉成「共諜案」，查出軍官泄密共諜案。台灣高等檢察署上月27日偵結該案，認定出身軍旅的謝秉成擔任大陸間諜，吸納多名台軍官兵，收賄拍攝「我願意投降解放軍」影片，或交付台方軍事機密文件給大陸，涉案10名現役官兵被以「違背職務收受賄賂罪及收集軍事機密」等罪，要求法院處重刑。

該案除外泄攸關台軍部署與作戰計畫的機密文件外，據台媒《周刊王》引述消息人士提供資料報道，被羈押的前陸軍航空特戰指揮部謝姓中校，曾獲邀赴泰國曼谷，在餐廳與自稱解放軍上級將軍「王總」及自稱廣州軍區司令「吳總」面晤，對方承諾幫謝的妻兒取得泰國菁英簽證，一旦台海開戰，家人能以泰僑身分優先撤離，並提供月薪20萬元新台幣（約5萬港元），條件是謝駕駛「契努克」直升機投靠陸方。對方還交給謝一部新款摺疊手機，已安裝虛擬貨幣程式，並設定帳戶及密碼，方便日後發薪。

陸方允助妻兒取泰籍 開戰優先撤台

謝秉成今年6月轉達對岸情報人員指示，當解放軍航母山東艦在接近台24海里軍演時，謝姓中校可駕駛直升機沿海岸線低空飛行，只要飛行5分鐘即可降落到航母上，但謝認為風險太高並未同意。對方提高報酬，承諾只要謝成功駕駛直升機投陸，就可獲直升機售價的一半、約美金1500萬元作為報酬，而且一旦確定執行任務，將先獲訂金100萬至200萬美元。

擬高雄外海降 軍演引開台戰機

報道指，謝姓中校為此一度到台中與謝秉成，透過視像與大陸討論行動細節，要求確認軍演地點，並提出在高雄的24海里外海降落，避免飛越海峽中線，減低被台軍戰機攔截風險；同時，解放軍會配合計劃，展開針對台灣北部軍演，使台軍部署在中南部戰機前往北部支援，讓謝獲20分鐘空檔，駕駛「契努克」投陸。

台灣軍事安全總隊及高檢署則在叛逃計劃實施前佈線收網，拘捕謝姓中校和上線謝秉成，阻止該計劃。台國防部昨發布新聞稿證實，指案件為國防部與國安單位接獲內部檢舉，共同進行反情報調查，並函請司法機關偵辦。新聞稿指出，台軍全面強化保防措施，近期偵辦「共諜案」多為官兵主動反映、及時查察，突顯應持續保防教育、強化安全警覺功效。

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