趙少康籲派台軍事專家赴陸 侯友宜：兩岸互動從文教經濟開始

【明報專訊】國民黨副總統參選人趙少康表示可能會要求中國大陸讓台灣軍事觀察員去看大陸的軍事部署，國民黨總統參選人侯友宜昨天（10日）表示，除了要優先強化自我防衛能力，兩岸也可從教育、宗教、文化與經濟交流開始，再產生官方互動模式。國民黨主席朱立倫昨透露黨內最新內參民調，稱國民黨「侯康配」與民進黨「賴蕭配」的差距只有0.2個百分點。
朱立倫：內參民調與「賴蕭配」差0.2個百分點
綜合中央社等台媒報道，趙少康前天到台中市與學生對談時說，如果中國大陸希望兩岸和平相處，他與侯友宜都會向大陸要求，解放軍戰機不可越過海峽中線，軍艦不能繞台，停止對台武力恫嚇，可能還可以要求大陸，讓台灣軍事觀察員過去看沿海軍事部署，要求對台部署導彈減量。
侯友宜昨接受媒體聯訪表示，除了要優先強化台灣自我防衛能力，兩岸也可從低位穩定的教育、宗教、文化與經濟交流開始，再產生官方互動模式，就像他過去在兩岸合作打擊犯罪，逐步產生更多信任就可以降低風險，他會穩健務實面對兩岸策略。
媒體追問派軍事觀察員到大陸是否務實。侯友宜說，每件事都有步驟，他會從「低位穩定」的方式一步步往前走。
另外，針對柯文哲說「侯趙配」是走向急速傾中路線，還說侯友宜是「近朱者赤、近墨者黑」。侯友宜回應稱，柯文哲不要抹紅，己所不欲勿施於人，柯文哲也說兄弟登山各自努力，他們不互相攻擊。
柯批朱轉移黨產 朱：國民黨合法基金會
對於柯文哲的有關言論，朱立倫昨表示，根據最近的內參民調，「侯康配」與「賴蕭配」的差距只有0.2個百分點，國民黨會持續加油。「至於柯文哲，就加油吧。」對於柯文哲稱國民黨高層吃香喝辣，但基層黨工卻拿不到薪水；朱立倫曾轉1.8億新台幣黨產至私人基金會。朱立倫表示，國民黨本就設有智庫、基金會來研究政策、宣揚理念，這不是轉到私人基金會，而是國民黨合法的基金會，呼籲柯文哲不要聽黨產會（不當黨產處理委員會）的鬼話。
至於柯文哲稱侯康配是「急統」、「抹紅剛好而已」。朱立倫表示，民進黨除了「台獨萬歲」、「台獨金孫」外，其他捍衛台灣、支持兩岸維持現狀的人，都被民進黨視為統派，但朱立倫怎麼可能是急統，侯友宜更不可能是急統。