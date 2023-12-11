趙少康籲派台軍事專家赴陸 侯友宜：兩岸互動從文教經濟開始

朱立倫：內參民調與「賴蕭配」差0.2個百分點

綜合中央社等台媒報道，趙少康前天到台中市與學生對談時說，如果中國大陸希望兩岸和平相處，他與侯友宜都會向大陸要求，解放軍戰機不可越過海峽中線，軍艦不能繞台，停止對台武力恫嚇，可能還可以要求大陸，讓台灣軍事觀察員過去看沿海軍事部署，要求對台部署導彈減量。

侯友宜昨接受媒體聯訪表示，除了要優先強化台灣自我防衛能力，兩岸也可從低位穩定的教育、宗教、文化與經濟交流開始，再產生官方互動模式，就像他過去在兩岸合作打擊犯罪，逐步產生更多信任就可以降低風險，他會穩健務實面對兩岸策略。

媒體追問派軍事觀察員到大陸是否務實。侯友宜說，每件事都有步驟，他會從「低位穩定」的方式一步步往前走。

另外，針對柯文哲說「侯趙配」是走向急速傾中路線，還說侯友宜是「近朱者赤、近墨者黑」。侯友宜回應稱，柯文哲不要抹紅，己所不欲勿施於人，柯文哲也說兄弟登山各自努力，他們不互相攻擊。

柯批朱轉移黨產 朱：國民黨合法基金會

對於柯文哲的有關言論，朱立倫昨表示，根據最近的內參民調，「侯康配」與「賴蕭配」的差距只有0.2個百分點，國民黨會持續加油。「至於柯文哲，就加油吧。」對於柯文哲稱國民黨高層吃香喝辣，但基層黨工卻拿不到薪水；朱立倫曾轉1.8億新台幣黨產至私人基金會。朱立倫表示，國民黨本就設有智庫、基金會來研究政策、宣揚理念，這不是轉到私人基金會，而是國民黨合法的基金會，呼籲柯文哲不要聽黨產會（不當黨產處理委員會）的鬼話。

至於柯文哲稱侯康配是「急統」、「抹紅剛好而已」。朱立倫表示，民進黨除了「台獨萬歲」、「台獨金孫」外，其他捍衛台灣、支持兩岸維持現狀的人，都被民進黨視為統派，但朱立倫怎麼可能是急統，侯友宜更不可能是急統。

（綜合報道）

（台灣大選）