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被指中共主導 加拿大無限期停參與亞投行

【明報專訊】加拿大政府近日表示，加拿大正擴大對中國領導的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）的調查，並無限期暫停參與該多邊組織。

加國財長：擴大審查投資管理框架

據路透社消息，加拿大財政部上周五在一份聲明中表示，調查範圍將擴大到包括對亞投行投資、治理和管理框架的分析，以及對其環境和社會治理保障措施是否有效和充分的審查。財政部長克里斯蒂亞•弗里蘭（Chrystia Freeland）在聲明中表示，「雖然我們與合作伙伴的接觸仍在繼續，但加拿大對亞投行的參與仍將無限期暫停」。

另據法新社報道，渥太華表示，在最近的國際貨幣基金組織會議期間，加方已向澳洲、英國、德國和瑞典提出關切。曾任該銀行通訊主管的加拿大人鮑勃·皮卡德（Bob Pickard）於6月辭職，並稱該組織由中共黨員主導，主要為北京感興趣的項目提供資金。

亞投行和中國外交部則稱該銀行以「開放、擇優和透明」的方式運作。今年7月，在針對鮑勃·皮卡德的指控展開審計後，總部位於北京的亞投行稱，「沒有證據」表明它聽命於中國的利益。

亞投行是由中國國家主席習近平推動的項目，於2016年啓動，旨在對抗西方對世界銀行和國際貨幣基金組織的主導地位。它擁有 106 個全球成員，包括澳洲、加拿大、法國和德國。

相關字詞﹕審查 亞投行 中加關係

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