日民間團體放映紀錄片 悼南京大屠殺死難者

《為南京縫合創傷》在日首映

紀錄片講述了出生於中國南京的美國傳教士家庭的外科醫生羅伯特·威爾遜，在缺乏水電供應的情况下，救治了大批遭日軍槍擊、刺傷、強姦的中國難民，並作為南京大屠殺的第一名證人，在審判日本戰犯的遠東國際軍事法庭出庭作證的故事。

新華社引述「延續南京記憶會」創始人、日本銘心會會長松岡環致辭時說：「我從35年前開始去南京實地調查，採訪收集南京大屠殺倖存者證言，並在日本蒐集侵華日軍老兵的證言，在此過程中痛感南京大屠殺給倖存者造成的傷痛至今仍未消失。」松岡環還表示，該放映會活動已堅持多年，旨在向更多日本民眾揭露日軍在南京及侵華戰爭期間犯下的罪行。未來還將堅持通過類似活動把加害的歷史記憶向日本下一代傳承。「延續南京記憶會」於2014年成立，每年定期舉辦關於南京大屠殺的集會。

此外，集會上出生於南京、旅居日本多年的中國學者高文軍講述了多年來協助松岡環在南京當地實地挖掘日軍大屠殺證言，並最終形成《太平門消失的1300人》紀錄片及相關調查報告的過程。紀錄片中，幾名侵華日軍老兵面對鏡頭承認了當年屠殺無辜中國百姓的歷史。