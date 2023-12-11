菲尋8國「聯巡制華」 專家：政策轉軚或阻合作

「美國之音」引述菲律賓海軍前副司令官隆美爾（RAdm. Rommel Jude Ong）表示，菲總統小馬科斯的國防與外交政策已直接轉向聯合以美國為首的民主國家多邊合作。

報道續引述台灣國際戰略學會理事長王昆義亦認為，小馬科斯扭轉了菲前任總統杜特爾特的親中政策，重啟與美聯盟，高調譴責北京入侵其專屬經濟區，由此可知，中菲衝突必然愈來愈大。

學者：中菲料長期低强度對立

台灣國防安全研究院學者王彥麟則認為，中國與菲律賓因領土問題發生大規模戰爭機率極低，更有可能是在長期、有限規模情况下持續存在低強度的對立和衝突，因此美菲2023年5月簽訂的防務準則之最大目的，就是強化菲律賓與民主國家在行動準則或思維邏輯上的一致，這將受到菲律賓政策非連續的挑戰。

王彥麟說，「菲律賓總統一任6年，不得連任，且政治人物更換黨籍的頻率較一般民主國家更高。由於菲國確保政策連貫的難度較高，對華策略可能因為執政者更換而大改。」王彥麟還稱，即使同一執政者的政策，現任的小馬科斯今年對華政策也大轉彎。