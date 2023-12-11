水炮撞擊菲補給船 華促菲管束挑釁 菲：一船嚴重受損拖回 中：菲船突轉向致刮蹭

微信公眾號「中國海警」在清晨5時43分發布消息稱，菲律賓兩艘海警船、一艘公務船和一艘運補船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管制措施。上午8時17分，中國海警局再發布消息，稱清晨6時39分，菲「尤娜扎·五月」1號艇無視中方多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞中方正常執法航行的海警21556艇，導致發生刮蹭。

中方：不顧警告蓄意「碰瓷」

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派船向非法坐灘軍艦運送物資。中國海警依法對菲搭載建筑物資的「卡拉延」號（M/L Kalayaan）船採取管制措施，對運送食品等必要生活物資的「尤娜扎·五月」1號艇作出「臨時性特殊安排」。甘羽強調，中方現場操作合理合法、專業規範，菲遊艇與中方海警船發生刮蹭是菲方蓄意「碰瓷」，責任完全在菲方。菲方行徑違背《南海各方行為宣言》和自身承諾。他正告菲方立即停止侵權行徑，嚴格管束一線挑釁舉動，不要「搬起石頭砸自己的腳」。

菲律賓海岸警衛隊聲明則指出，中國海警和「海上民兵」船昨日對菲律賓民用補給船展開騷擾、攔截和執行危險行動，再次試圖非法阻礙菲律賓對擱淺軍艦「馬德雷山脈號」執行例行補給和輪換任務。其中，中國海警5204號對菲補給船發射水炮，導致「卡拉延」號發動機造成嚴重損壞，該船失去動力，嚴重危及船員生命。

菲方：必要生活物資補給

聲明稱中國海警發布虛假信息，稱菲方「尤娜扎·五月」1號艇遭中國海警21556船撞擊，但必要生活物資補給艇仍成功抵達「馬德雷山脈號」為其補給。而「卡拉延」號則被菲海警船拖回巴拉望島烏魯甘灣，另一艘BRP Cabra（MRRV-4409）船在被水炮直接攻擊後，桅桿受損。

網上流傳現場影片顯示，「尤娜扎·五月」1號艇向右橫切超越中國海警21556船，船尾與海警船頭發生撞擊。

中菲公務船前日還在南海黃岩島鄰近海域發生衝突，中國海警船亦曾使用高壓水炮射擊菲方船，導致一艘菲方船的通訊和導航設備嚴重損壞。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676