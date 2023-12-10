菲船艇黃岩島加油 華射水炮 菲40民船今赴南沙仁愛礁「聖誕送禮」

華海警局：對侵海域菲船實施管控

據跟隨菲公務船執行任務的菲電視台TV5報道畫面顯示，黃岩島海域近10艘菲傳統小漁船（兩邊裝有平衡浮條的「蜻蜓船」）靠攏一艘菲漁業和水產資源局船隻，從船上接過加油槍，注入小漁船內的膠桶；畫面遠處是中國海警3302艦不斷射水。現場可見有兩艘中國海警船同時向不同菲公務船噴射水炮。

報道指事發昨上午10時左右，中方除了海警，還有海上民兵試圖阻止菲公務船靠近黃岩島。菲律賓海警隊表示，菲空軍的空中偵察還顯示，中國在黃岩島礁入口處重新安裝了一個浮動屏障，並由中國船舶把守，菲漁民報告指屏障是中國海警隊昨晨安裝。

菲民團：傳播歡樂 非與中國玩遊戲

事件正值菲民間團體發起南海「聖誕送禮」宣示主權行動之際。菲律賓國家通訊社報道，發起行動的Atin Ito聯盟帶領多個組織的志願者，由馬尼拉乘搭Kapitan Felix Oca號船抵達巴拉望愛妮島（El Nido），同行有40艘帆船等船舶，100人參與。尚不清楚巴拉望的還有多少漁民加入，最終船隊將有多大。

船隊計劃周二（12日）返回巴拉望，航程將赴菲控中業島等多個島礁，以及備受關注的仁愛礁，向駐紮南海的菲海軍士兵、海警人員和漁民分發禮物和物資。菲方傳媒將隨同前往直播。

Atin Ito聯盟聯合召集人Rafaela David昨對菲Dobol B TV表示，行動將會聽從菲海警指示，「我們的使命不是與中國玩遊戲。我們來這裏是為了傳播聖誕節的歡樂。」

今年8月以來，中菲在南海仁愛礁、黃岩島發生多次對峙和衝突，中方海警兩次向菲船噴射水炮，10月22日雙方船舶發生碰撞。