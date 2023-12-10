菲船艇黃岩島加油 華射水炮 菲40民船今赴南沙仁愛礁「聖誕送禮」

【明報專訊】在菲律賓民間浩大船隊今（10日）赴南沙仁愛礁為菲坐灘軍艦送「聖誕禮物」之際，菲南海國家特遣部隊指控，中國海警船昨（9日）在南海黃岩島海域使用高壓水炮阻撓菲公務船向漁船運送燃料和食品，導致一艘菲方船舶的通訊和導航設備嚴重損壞。中國海警局通報，中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」。
華海警局：對侵海域菲船實施管控
據跟隨菲公務船執行任務的菲電視台TV5報道畫面顯示，黃岩島海域近10艘菲傳統小漁船（兩邊裝有平衡浮條的「蜻蜓船」）靠攏一艘菲漁業和水產資源局船隻，從船上接過加油槍，注入小漁船內的膠桶；畫面遠處是中國海警3302艦不斷射水。現場可見有兩艘中國海警船同時向不同菲公務船噴射水炮。
報道指事發昨上午10時左右，中方除了海警，還有海上民兵試圖阻止菲公務船靠近黃岩島。菲律賓海警隊表示，菲空軍的空中偵察還顯示，中國在黃岩島礁入口處重新安裝了一個浮動屏障，並由中國船舶把守，菲漁民報告指屏障是中國海警隊昨晨安裝。
菲民團：傳播歡樂 非與中國玩遊戲
事件正值菲民間團體發起南海「聖誕送禮」宣示主權行動之際。菲律賓國家通訊社報道，發起行動的Atin Ito聯盟帶領多個組織的志願者，由馬尼拉乘搭Kapitan Felix Oca號船抵達巴拉望愛妮島（El Nido），同行有40艘帆船等船舶，100人參與。尚不清楚巴拉望的還有多少漁民加入，最終船隊將有多大。
船隊計劃周二（12日）返回巴拉望，航程將赴菲控中業島等多個島礁，以及備受關注的仁愛礁，向駐紮南海的菲海軍士兵、海警人員和漁民分發禮物和物資。菲方傳媒將隨同前往直播。
Atin Ito聯盟聯合召集人Rafaela David昨對菲Dobol B TV表示，行動將會聽從菲海警指示，「我們的使命不是與中國玩遊戲。我們來這裏是為了傳播聖誕節的歡樂。」
今年8月以來，中菲在南海仁愛礁、黃岩島發生多次對峙和衝突，中方海警兩次向菲船噴射水炮，10月22日雙方船舶發生碰撞。