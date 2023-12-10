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在台港人百態：苦惱加監學習融入 生意難做隨意過活

【明報專訊】採訪時正值中午，徐百弟從淡水到台北剛辦理完一些選舉事務，與記者茶敍完又趕下一場活動。此前一天，他才到台灣大學參加會議。如此日程，是參選後常態。因此，他在淡水捷運站旁邊開設的餐廳「百弟館」目前暫時停開，記者開初就摸了門釘。

「百弟館」主張台港共融，也面向在地服務，平時有電影欣賞、聚餐，書畫等文化活動。徐百弟慨嘆，在台灣的香港人「很苦的」，但又不願公開訴說，擔心被利用。

移民署延觀察期 不知原因

「這種事情，好難跟人講，不是自己經歷過，是不會知當中的辛苦。」前香港傳媒人Bobby透露，他在申請定居時被移民署延長觀察期一年，而在他認識近年來台的港人中，「幾乎100%被延期觀察」。

「延期不是問題，問題是不知道延期原因，（移民署）要觀察甚麼。」Bobby稱，大家都補交文件，交完還是被延期，但政府又不白紙黑字改制度。今年9月有報道披露，從2018年到今年8月，44,817港人獲准在台居留，僅7916人獲定居許可。

對於有港人申請身分證因被「加監」感到氣餒，入籍台灣3年的康駿銘表示，本來台灣政府也沒有義務一定要為香港做些什麼事情，各地移民政策都會隨時間調整，「目前我看來很多的狀况是處於雙方對互相的理解並不足夠，所以就變成衝突的情况」，而且台灣前線公務員的訓練不太足夠。

康駿銘說，台港兩地雖然共同使用中文，卻是不同的社會，就連他自己也時有遇到誤解。「大家互相的認知、邏輯，其實是有不太一樣的地方。」康說香港人講話比較直接，更容易引發誤會。

Bobby也認為香港人在台灣生活要學習當地人情世故、語言藝術，不能像在香港一樣「有什麼都馬上罵人」。與台灣人交往，什麼都要客客氣氣，「先遊個大花園再鬧人」。為甚麼留在台灣？Bobby說，香港已經「回不去了」，相對而言，台灣是文化上、生活上最接近香港的地方。

林榮基店宿合一 陽台煮飯

台北銅鑼灣書店位於中山區南京西路一棟商住樓10樓一個單位，決心定居台灣的店長林榮基提到，目前生意難做，書店說不定一年內就搞不下去，一來店租貴，二來街客難上樓，而大廈又不給掛招牌，主要靠熟客和海外訂單。

目前林榮基「店宿合一」，店內一角是生活工作區，辦公桌後面擺放升牀，牀下有雪櫃等電器，還掛着他的招牌鴨舌帽和一件G2000西裝褸。該單位還有一個淺窄陽台，是他煮飯和洗滌之處。

採訪當天，有一名在希臘生活多年的武漢年輕人專程來書店探訪，穿着皮褸的他，看到林榮基的生活狀况和裝束，脫口而出「你怎麼這樣寒酸」，逗樂了林榮基和在場顧客，林稱生活要舒服隨意，開書店也是這樣。

舒適生活，也是港人在台目的。據Bobby了解，其實還有不少香港人，其實不太想申請定居台灣，他們的目標是在台灣生活，沒興趣投票，所以每兩年續一次居留證或就業金卡（專業人才就業證件），就已滿足需求。

（台灣大選 前瞻系列四）

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