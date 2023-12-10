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徐稱完全不關注區選 港已幫不到國內轉變

【明報專訊】雖然志在參與，基本競選活動仍做足，徐百弟競選總部成立大會及國際記者會上周就在淡水舉辦，台灣維新黨主席蘇煥智出席站台。徐百弟對本報說，這次在台灣參選，他很快就拿到選舉資格；若目前在香港，「根本不可能」。他說，相信北京也想香港安置民主花瓶，但建制派不理會中央想法，讓有點腰骨的人都不能生存。

信京想港有民主花瓶 建制不理

「香港本來百花齊放，現在有很大的壓縮。」徐百弟認為，人的自由意志，造就香港今時今日的成就。當局以維護國家安全為由，把一切都改變了。「但是打擊自由是對國家安全最大的傷害，讓香港成為全世界眾矢之的。中華復興是這樣的嗎？不是的。」

指台接受兩制「中國人悲劇」

徐百弟稱，他完全沒有關注香港這次區議會選舉，重語形容區選是「極端荒謬劇」，比台灣的鬧劇還不如。他稱香港選舉不斷倒退，從直選變成分贓、設門檻，到內部分贓不勻。他認為，台灣若接受「一國兩制」，實在是「中國人的悲劇」，因為沒有可以迫使中央調整政策的元素，「香港已經幫不到國內轉變，無法對大陸政治、經濟改革產生任何影響」。

談及香港的選舉制度，康駿銘也認為首先從制度上來說就不完整，「不是一個全民直選，代表民意的比例上也有差別」；台灣則可以選總統、立委、區域立委和政黨，「技術上比較完整，選票出來是有授權性，香港沒有辦法做到這一點」。Bobby則說，他早前收到選舉事務處短訊通知，他的選民登記已被剔除，他也不會再留意香港區選的事。

（台灣大選 前瞻系列四）

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