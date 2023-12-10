信台民主制度 港人參政當開路先鋒 前區議員徐百弟選立委 港籍新住民成政黨「反陸配」牌

明報記者 許書凎 劉曉宇

香港今天是區議會選舉投票日，前民主黨黃大仙區議員徐百弟則在千里之外的台北淡水，繼續他的孤勇選戰。

幾經轉折，記者早前在台北車站約到了徐百弟。72歲的他，頸掛手機，肩揹背包，身上牛津布襯衫的皺褶和污漬，襯托了主人的疲態。然而，下樓梯時，徐百弟「噠噠噠」轉眼到底，擰轉頭等記者追上，笑說改不掉快節奏的做事方式。

外來人失分 港議題不再受重視

徐：為後來者提供參選經驗

談起這次在台參選，徐百弟也以「快速」形容。從台灣維新詢問他參選意願，到作出決定，並於中選會開放登記前一周宣布代表台灣維新在新北市第一選區參選立委，前後只有20幾天。

台灣維新是由前台南縣長蘇煥智2019年8月成立的政黨，較為願意關注香港議題，但政治能量有限。去年台灣九合一地方選舉，台灣維新全軍覆沒，連村里長都沒有來自該黨。

決定參選後，徐百弟訂製了選舉馬甲，上面印上台灣維新和自己名字，不時落區拜票。只是他的競選活動，與同區對手國民黨洪孟楷、民進黨何博文的浩大造勢相比，幾可忽略。徐百弟說，他這次參選其實是「不可能的任務」，因為對台灣選民來說，「外來人」、「年紀大」都是信任度失分要素，而且香港人議題已不受當地選民重視。

儘管如此，徐百弟有其他盤算。他笑呵呵打趣道：「我這是冒死精神、見義勇為。」話畢，又白眉上揚，盯着記者一字一頓稱，「粉身碎骨存正道、只圖希望在人間，我這樣定義自己」，明知道選不上，旨在延續香港人的反抗精神。

徐百弟掰着指頭解釋說，自己願意為後來者開一條路，居台的港人若日後想從政，他的這次選舉可視為先例，為後來者一一提供經驗，可謂「老鬼做先鋒」。而且，自己可算是在台灣有最多「資源」的港人，在地好友、學者都認識很多，「我不做這件事，等誰來做？」

康駿銘象徵性參選 稱港經驗重要

這次並非徐百弟一名港人參選，就在上月16日，台灣基進宣布象徵性提名港籍新台灣人康駿銘為不分區立委參選人。象徵性的意思，是因為康駿銘取得台灣身分證未滿十年，沒有被選舉權，台灣基進提名他，是為了表達對陸配徐春鶯獲台灣民眾黨邀請列入不分區立委名單的抗議。

台灣基進於2016年成立，是持台獨立場政黨，目前在立院沒有席次。現年62歲的徐春鶯是上海人，1993年婚後移居台灣，活躍於陸配團體；因爭議過大，上月已婉謝民眾黨邀請。

港籍新住民變成政黨一張牌，用來抗議陸配新住民，此情此景讓部分港人五味雜陳。不過，康駿銘近日對本報稱：「這（參選）是本來就要做的事情。因為我認為香港的經驗對於台灣是重要的。」他說，參加選舉是奉獻這個地方的一個方法，「可以用我們在以前、過往在香港一些經驗，給台灣一個不一樣的選擇、不一樣的視角來看不同的問題」。

自掏近30萬台幣參選

相對於33歲的港青康駿銘起步參政，徐百弟對選舉工作駕輕就熟，他稱當年在港除了曾參加區選，民主黨內的助選工作沒有停止過。熟悉競選，加上對結果一目了然，所以他不會太多花錢搞這次選舉，除了報名費要繳納20萬元新台幣選舉保證金（料因得票未達門檻會被沒收），打算再花10萬元新台幣，總共不超過30萬元新台幣（約7.6萬港元）。這些錢是徐百弟自掏荷包，他說台灣維新沒什麼經費，自己也覺得沒有必要籌款，因為不想「低三下四」募捐，而且在台灣的港人經濟狀况一般，不想向他們伸手。

居台港人：台有免於恐懼民主自由

事實上，分散台灣各地的港人，很多不知道徐百弟有參選。到台灣居住兩年多的前香港傳媒人Bobby表示，基於工作需要，他日常要留意大選消息，而且廣告牌、電視新聞不斷轟炸，以及與港人朋友聚會時或多或少都會討論到選舉，但居然不知道徐百弟宣布參選立委，直到有媒體早前披露才得悉。

Bobby評估形勢，認為民進黨大概率會繼續執政，選舉後他應該會繼續留在台灣生活。Bobby續稱，台灣有它的問題，而且一些問題讓人相當「抓狂」，但是最低限度台灣有民主、有自由，可以免於恐懼，「要是總統做不好，可以用選票把總統下架，可以上街讓總統下台，而不用擔心被秋後算帳」。

談到對台灣前途的看法，其他居台港人意見與Bobby相近。徐百弟說，因為有民主制度，人民有選票，無論哪個政黨上台，相信台灣現狀基本不會有大的改變。康駿銘也表示對台灣的選舉制度有信心，不論政黨輪替或其他，都是民主政治中的一環；不管是哪個政黨贏得大選，都不會影響他繼續在台灣生活的想法。康駿銘離合資格參選尚有7年，他篤定地說，自己會一直參與政治到那一刻。

繼續在台北經營銅鑼灣書店的林榮基，雖然尚未有投票權，也一樣關心台灣政局變化對未來影響。記者追問如果國民黨上台怎樣？林榮基明言也不會太擔心。「這裏有制衡！」對着電腦錄入資料的他扭頭說，之前他的店被人「搞」，肇事者被判刑，至今再也沒人來騷擾，「在台灣，他們幹這些事情有代價」。

（台灣大選 前瞻系列四）

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