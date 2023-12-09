北京聞風：中歐領導人會晤 緩解分歧促合作 ／文：鍾鳴九

受中美戰略博弈、地緣政治因素等影響，中歐關係最近幾年波折不斷。歐盟從2019年以來在對華政策上作了較大調整，將中國定位為「合作伙伴」、「競爭者」和「體制性對手」，日益強調雙方的分歧和競爭。近期歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，馮德萊恩動身前還就對華貿易逆差表達不滿。

不過，從這次的高層會晤透出的信息來看，雙方達成了一定的共識，且促成了一系列互利合作的對話機制，如雙方同意適時召開新一輪中歐戰略、經貿、綠色、數字等領域高層對話，舉行財金、工業、區域政策、競爭政策對話和中歐金融工作組首次會議等。內地學者認為，這將有助於雙方緩解分歧。

習近平在會見中提出了三個「不能」和三個「伙伴」。他表示，雙方「不能因為制度不同就視彼此為對手，不能因為出現競爭就減少合作，不能因為存在分歧就進行對抗」。他還表示，中國願將歐盟作為經貿合作的關鍵伙伴、科技合作的優先伙伴、產業鏈供應鏈合作的可信伙伴。馮德萊恩在記者會上也表示，此次與中方領導人的對話非常坦率。

談得比較好 不是完全各說各話

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純分析稱，高層會晤往往並不針對某一具體事項，而是從戰略層面把握問題。這次會晤的主基調是要在保持各自不同意見的同時，讓中歐恢復到較為正常的關係。「雙方還是談得比較好的，並不是完全各說各話。」

以「經貿合作的關鍵伙伴」舉例，丁純認為，相關表述表達了願意以務實、就事論事的態度去解決問題，這將有助於雙方緩解分歧，讓貿易問題以非對抗性的形式得以解決。比如，在十年前，中歐一度因為光伏產品問題差點陷入貿易戰。最終，雙方談判簽訂了最低價格承諾協議，多數中國光伏企業不必再繳納高達47.6％的反傾銷稅，友好解決了「中歐光伏戰」。

除此之外，歐方領導人也對中方的多個關切作了表態，比如不希望同中國脫鈎，堅持奉行一個中國政策，願同中方本着相互尊重、開放坦誠的態度就分歧問題加強溝通，增進了解等。

要警惕借去風險化搞地緣政治

丁純表示，歐盟在經貿上其實無法與中國脫鈎，在全球治理和國際熱點問題的解決上都離不開中方的力量。但他也提醒，未來要警惕歐盟所謂「去風險化」可能被泛化的問題，以免被「有心人」借「去風險化」之名搞地緣政治之實。

文：鍾鳴九