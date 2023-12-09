閩抽驗咖啡 全驗出致癌物 涉福州20單位59款咖啡 包括瑞幸星巴克等

福建消委會這次調查樣品，包括了美式咖啡、拿鐵和風味拿鐵等不同品類，基本涵蓋市面在售的現製現售咖啡產品。

綜合「澎湃新聞」、「紅星新聞」昨報道，丙烯酰胺是一種有機化合物，損害人體神經系統，是一種潛在致癌物。在世界衛生組織公布的四類致癌物中，丙烯酰胺屬於2A類致癌物，即雖然在動物試驗中具有明確致癌作用，在人群研究結果中還沒得定論。很多流行病學研究表明，丙烯酰胺與腎癌、子宮內膜癌、頭頸部腫瘤有關，不過致癌性屬於「疑似」。

丙烯酰胺主要在某些食物經高溫處理的過程中產生，除了咖啡外，油條、薯條、燒烤等食物都含有。

根據2010年國際《食品與化學毒物學期刊》一項研究結果，一個體重60公斤的成年人，若每天攝入丙烯酰胺156微克就達到致癌的量，依次換算，需要每天喝12公升咖啡。

消委會提醒 現製現售不宜多喝

除了丙烯酰胺，福建消委會本次比較試驗還針對樣品的能量、碳水化合物、蛋白質、脂肪、反式脂肪酸、總糖、咖啡因另外7個項目進行測試。各家產品檢測結果差別較大。有的美式咖啡、拿鐵標稱為「無糖」，但經檢測發現含糖量超過標準對「無糖」規定的最高限量值；4款樣品的咖啡因含量在檢測中顯示明顯低於標準，「提神」效用成疑。

福建省、福州市消委會聯手發布消費提醒，提醒廣大消費者，現製現售咖啡不宜多喝，應科學、合理飲用，選擇合適的咖啡產品。不要長期過量飲用咖啡，一般每天1至2杯比較安全。