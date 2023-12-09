陸學者：以小搏大不現實 「三大金剛」是意淫

「如果美國不協防台灣，台獨分子只能是死路一條，根本不具備任何的抵抗能力。」宋忠平表示，「三大金剛」唯一能夠帶來威脅的是潛艇，但台軍潛艇數量有限；另外潛艇在使用的過程中，也將會被不斷增強搜潛反潛能力的解放軍完全掌握其行蹤。

「倘美不協防死路一條 無抵抗力」

至於沱江級巡邏艦，宋忠平認為根本就構不成太大的威懾，魚叉反艦導彈更是「上世紀的東西」，沒有絲毫威脅。「解放軍可以從源頭來打擊，包括潛艇的基地、潛艇的庫房、導彈陣地和海軍基地。所以，多種手段可以制約，讓台灣當局所謂的『三件法寶』變成三件無用的兵器。」

可源頭打擊潛艇 攻基地庫房

至於「速戰速決」是否確是解放軍唯一的武統策略？宋忠平指出，以最小代價解決台灣問題是基本原則，嚴懲台獨分子是目標，實現國家統一是既定戰略。

戰略及軍事學者倪樂雄指出，固然台軍方的分析站在其出發點有道理，但「三大金剛」只要暴露便失去價值，「除非你有美國的更好的東西」，這涉及鬥智鬥勇的戰術問題。「他總是想象我們開始渡海，幾百艘船或者幾十艘登陸艇過來了，就送給你打。」倪樂雄指出，解放軍不可能貿然渡海，必然先通過和平時早已摸透的資料，將台灣的各種海陸空平台、導彈和機場摧毀。

此外，登陸船有真有假，除了可以「真的船先放一艘過來作為犧牲」；也可以派誘餌無人機前往，「外形跟真的轟炸無人機一樣，誘發你打開雷達、發導彈」，只要敵方開火，代價就是暴露。

可派無人機誘開火 暴露雷達導彈

倪樂雄總結，「三大金剛」不過是台方宣傳的工具，「給民眾打強心針，如此而已。」縱使台灣軍港周圍佈置有如從美國購買的「愛國者」攔截導彈，問題在於有沒有把握攔截大陸所有的導彈。「大陸有那麼多導彈，飽和攻擊下可以攔得住嗎？」