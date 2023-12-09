台軍方專家：倘非速決 台能以小搏大 「三大金剛」護島 「軟殺」「硬殺」反制北斗衛星

明報記者 劉曉宇 許書凎

蘇紫雲是國防安全研究院（國防院）國防戰略與資源研究所所長，國防院由台灣國防部成立，屬於「國家級國防智庫」，負責協助政府掌握戰略情勢變化。國防院設於國防部全民防衛動員署大院內，該處是台北博愛特區一處營房，包括國防部台北市後備指揮部也在其中，大院內部署裝甲車和部隊，平時協助警備治安，戰事支援三軍作戰。蘇紫雲日前就在該處辦公室內接受本報專訪。

「戰爭中以小搏大成功案例很多。古代的基本樣態，可以用現代科技來解讀。」熟悉古典戰略的蘇紫雲舉例，「西方有馬拉松會戰，東方有中國大陸最熟悉的赤壁火燒連環船。反制中共有『三大金剛』，讓台灣有機會以小搏大。」

他指出，相較加沙和烏克蘭，台灣具易守難攻的特性，有海峽阻隔，再善用地形、地物，還有現代的科技，「事實上，從古到今登陸戰是很麻煩的。」諾曼底登陸出動5000艘艦船，當年德軍只有火炮擋不住，現在有導彈很容易摧毀，「台灣的任務是好好地善用這些天然條件，維持自己的生存。」

「三大金剛」首先是可以「去港口找船」的200公里射程反艦導彈，在陸地上隨兩三百輛魚叉導彈車流轉，可躲在隧道、叢林，很難清除；其次是有隱形設計的沱江級巡邏艦，如果貼近東部懸崖，沱江艦反射面積很小，敵軍的雷達掃過去會看到懸崖峭壁，會被遮蔽掉；最後是台灣正在訓練的水下部隊潛艇兵，實行反封鎖作戰。

蘇紫雲認為解放軍運載能力終究有限，「075、071、072這些船塢登陸艦跟戰車登陸艦大概就70條，可以載運兩個師的兵力，可能還沒過海，就被阻止在半途了。」蘇紫雲也提到，解放軍必要時或用商船載運部隊，這部分就要搶港口，如台北港、台中港、高雄港。台灣要做的是盡可能把這些登陸船艦遏制在海上，必要時候把港口阻塞。

而乘搭漁船上岸的輕裝部隊也「沒什麼用」，因為補給大概兩天、3天就會斷掉。「台灣適合登陸沙灘有限，所以（海灘）都有（足夠）重兵防守。一些海岸有消坡塊（弱波石），一般登陸艇或氣墊船上不去，主要重點防守還是高雄、台北和淡水那邊。」

「巷戰」一直是兩岸媒體渲染的話題，有「攻台第一線」之稱的解放軍第73集團軍，上屆大選後曾進行巷戰演練，台政府今年亦傳出召集5500名警員從事巷戰訓練。蘇紫雲則認為，最終發生巷戰的機率很小，首先進攻方要突破海空火線，上岸地面部隊再穿過沙灘和防風林，進入城市。地形高度複雜下，守方可以利用各種建築物來隱蔽。相較加沙和烏克蘭的頓涅茨克跟盧甘斯克，台灣終究是要先經過海上、空中，大部分的入侵兵力很可能就會消耗掉。

台灣智庫曾發表報告指解放軍使用「北斗衛星系統」，可在作戰時直接精準命中台灣中樞與軍事重要設施，實現「斬首戰」、「點穴戰」。應對解放軍導彈方面，蘇紫雲稱「台軍也都做過些模擬」，台灣有軟、硬兩大「殺著」可以反制北斗。

應對北斗 可毁敵基地干擾衛星

「硬殺」是通過戰機配備集束巡航導彈「萬劍彈」，將敵方基地台和控制站摧毀，以降低導彈的精準度，或者是靠愛國者導彈或天弓導彈進行高空阻截。「軟殺」則是使用台灣中科院2017年研發的衛星導航干擾系統，來干擾衛星訊號，使其無法命中目標。北斗是同步衛星，距離地球大概2萬公里，高超音速導彈作業高度大概在100公里左右的大氣層邊緣，「從地表向上空100公里發射訊號，當然會比北斗的訊號來的強。」

若敵方使用圖像導引的導彈，台軍則用特定煙幕遮蔽可見光，還有紅外線進行干擾。「如果是解放軍參謀，我覺得很頭痛。」對於解放軍無人機，他表示因為體型較大，在戰時很容易被擊落，不過他認為無偵8這樣的高空高速隱形無人偵察機，則仍對台軍構成威脅。

可借山脈掌握水域 應對雷達全毁

蘇紫雲強調，作為守方就是要善用不對稱戰力，以小搏大。即使所有機場被摧毀，飛機無法起降，火箭炮密集打擊下，流動的防空導彈還可以擋。甚至台灣可以利用天然中央山脈提供戰術優勢。阿里山1500米的高度，可以掌握周邊100多公里水域。加上特種兵配備軍用光學器材，可以清楚標定登陸艦隊，立刻把資料傳給流動的導彈車。「在所有雷達都被解放軍摧毀了的最壞狀况，流動的特種部隊特戰兵會部署在從北到南山頂，提供周邊戰場感知。集中火力打擊。」

而採取封鎖這樣相對持久戰的方式，蘇紫雲認為不符合北京的戰略。他也指出，若中共真的封鎖台灣，即使沒有外援的情形下，台灣也能抵抗半年時間，「燃料能源、糧食等儲備都在6個月以上」，戰時實施嚴格配給，可以延長數倍時間。他又強調，若「台海有事」，美日韓有60%機會增援。美國從總統到各層級軍職人員都有表態，「都強調準備好了阻止中共武力改變現狀」。蘇紫雲說，美國在菲律賓增加了基地，很明顯是為了支援台灣。「日本沖繩（美軍基地）跟台灣距離400公里。如果美國總統決定支援台灣，大概45分鐘就到了。」

台對解放軍調動有準備 難突襲

「只是台灣不能把這希望押在人家身上。」他說，以色列因情報誤判令哈馬斯突襲得手，台灣對於中共任何的調動都會有所準備，而且解放軍大規模行動很難隱蔽，難有戰略突襲。「所以如果是習近平，一定會很仔細的考量這種政治風險，要嘛我就是一刀斃命，可以搶下台灣本島，不然我就不要冒這個險。如果攻擊台灣不能佔領，只是告訴各國準備讓台灣獨立。」

軍備採購的部分，蘇紫雲指出，能夠短時間快速大量增加防禦力量的導彈，一直是台灣軍購優先項。其次需採購或國防自主的是載具（軍艦、戰機、裝甲車等）。「一個是不對稱的兵力，一個是傳統兵力，組合產生最大的效果。」

蘇紫雲也表示，台造潛艇的自製率有六成，其餘包括動力系統、進口裝備魚雷管、作戰系統、聲納或是潛望鏡，台灣都可以自製，只是因為工業風險考量，先以進口形式確保樣機達到預期目標。如明年測試達標，將開始量產，2026年會有另外兩艘交付，相信未來追得上大陸發展航母的速度。

至於對岸軍事發展，蘇紫雲形容解放軍「從無到有，從有到好」，採用平直甲板的福建號航母，將有完整的艦隊防空預警機，超越遼寧、山東號兩艘近岸航母，標誌解放軍海軍可以獨立遠離海岸幾千公里、上萬公里作戰，「這一點真是我們要以敵為師」。他又提到近日測試成功的福建艦電磁彈射，在科技上甚至可能比美國只有5年的經驗的福特號更成熟，因上海虹橋機場的磁懸浮列車，運用同樣技術，積累了20年2000多萬公里經驗。

讚中共戰略耐心 40年變海上強權

「中共有戰略耐心。1980年代，中共已故軍委副主席劉華清說他們一定有自己的航艦，40年過去，的確變成一個有航艦的海上強權。不會說因為敵人的我們就貶抑他，我覺得客觀來看待會是比較好的。」儘管說不評論選舉，不過蘇紫雲也提到，台灣無論是誰當選，可能都要維持台灣的安全是第一優先，台灣也會秉持一些基本的原則，不會挑釁北京，但是會強力地保護自己，「給所有的華人國家或者是相關的華人的團體一個民主的希望。」

（台灣大選前瞻系列三）

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