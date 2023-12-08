藍營力邀郭台銘回歸助選

中央社報道，為邀請王金平擔任全台競選總部後援會總會長一職，侯友宜、趙少康、朱立倫3人昨上午到王金平辦公室拜訪，經過1小時會談，侯友宜宣布王金平接任侯後援會總會長。

王金平任侯後援會總會長

王金平表示，當初侯友宜與郭台銘爭總統提名時，他就曾表明，只支持黨提名的人。他並強調，感受到侯友宜在政治事務方面的理解及認知一直在成長，往非常成熟的境界前進，侯友宜邀請趙少康擔任副手，這是很好的組合、互補性很高。

藍軍逐一歸隊，郭台銘動向備受關注。王金平表示，他會盡最大努力邀請郭台銘協助，不過，聯繫方面會有所安排。趙少康昨在台中造勢期間也連說兩次「回來吧」，呼籲郭台銘回歸：「郭董回來吧！回來吧！朱立倫也講，要怪就怪他，『萬般有罪，罪在朱立倫』。」趙透露，近日有嘗試聯繫郭，但都進「語音信箱」，會再繼續聯繫。

郭台銘爭取參選國民黨提名總統失利後，再次與國民黨決裂將近7個月，甚至「藍白合」最後協商期間，於君悅飯店設下最後協商會議，被藍營怒斥是「鴻門宴」。

不過在郭台銘之後退選，國民黨中央前日也正式解除「禁郭令」，允許國民黨立委參選人自行決定，要不要邀請郭台銘幫忙站台。

（台灣大選）