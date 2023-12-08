英對俄制裁 華企入名單 中方嚴正交涉促撤

涉供俄零件 用於侵烏無人機

中國駐英大使館發言人表示，已就中國企業正當權益遭損害向英方提出嚴正交涉。中方敦促英國政府立即撤銷對中國企業的制裁。

遭制裁的3家中國企業是「亞太鏈接」（AsiaPacific Links Limited）、「信諾電子科技」（SinnoElectronics Co., Limited）、「興華」（Xinghua Co.,Limited），登記地址包括中國內地和香港。英國外交部表示，這些企業向俄羅斯供應對戰爭活動至關重要的制裁物資。它們透過複雜的進出口網絡試圖規避制裁，向與俄羅斯軍方有關的實體供應電子零組件，包含用於投入烏克蘭戰場的無人機。

另據共同社報道，日本經濟產業省6日宣布將「中國工程物理研究院」等7個中國組織，追加列入存在出口技術濫用於大規模殺傷性武器開發等擔憂的「外國用戶名單」。

新名單將從11日起適用，名單中的組織增至706個、涵蓋15個國家或地區，日方稱此舉旨在防止能用於軍事的技術外洩。