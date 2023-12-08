華艦首泊柬國雲壤基地 美嚴重關切

柬國否認為解放軍海外基地

柬埔寨國防部長迪西哈日前表示，解放軍此次行動是為訓練柬國海軍而來。但由於該基地碼頭可供航母泊靠，引發美方憂心。自由亞洲電台報道，雖然外界質疑雲壤是繼非洲吉布提之後，第二個解放軍海軍的海外基地，但柬埔寨官方一再否認這個由中資企業承包改建的基地會獨家提供給解放軍作為海外基地使用，因違反該國憲法。

迪西哈與他的父親前防長迪班於3日視察雲壤海軍基地的興建工程，並登上到訪的解放軍056A型導彈護衛艦。

而迪西哈在Facebook上傳圖片顯示，至少有兩艘中國軍艦停靠在雲壤基地。12月3日的衛星圖片也顯示有兩艘軍艦停靠在該基地。

與此同時，中國中央軍委副主席何衛東亦在4日訪問金邊，並與現任首相洪瑪奈以及他的父親前首相洪森會晤。

何衛東當時表示，中柬是真正的鐵桿朋友，兩軍在高層交往、機制建設、聯演聯訓、人才培養等領域交流合作始終保持高水平發展。

美國駐柬埔寨大使館發言人昨被彭博問及此事時表示：「若在雲壤的活動公開透明化，將使柬埔寨人民、鄰國、東協和更廣泛的地區受益。」他表示：「美國和該地區國家一直對雲壤海軍基地的建設意圖、性質和範圍表示擔憂，其中包括解放軍未來對該設施運作所發揮的作用。」