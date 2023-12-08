歐專家：京擬改善關係但不重大讓步 華學者：中歐關係漸回正軌

另邊廂，中國學者認為中歐關係在逐漸回到正軌。「澎湃新聞」引述北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建分析指出，目前中歐關係仍面臨一些困難，但穩定雙邊關係無疑是中歐之間的最大共識。

崔洪建表示，除了明年歐盟內部的選舉，目前令歐盟領導人深感焦慮的還有充滿不確定的美國大選。他們擔心若當前支持率頗高的前總統特朗普明年「捲土重來」，歐美關係或再次跌入低谷。「在這個背景下，歐洲如果足夠明智的話，實際上需要進一步在中美之間把自身的空間做大，而不是相反。」

中方烏戰立場惹疑 礙中歐關係

至於此次峰會後中歐關係的走向，中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅對中通社表示，中歐關係仍處在過渡階段。當前俄烏衝突未停，中國總被牽扯懷疑，且歐盟大選將近，內部矛盾未解決，解決後看雙方如何合作。歐盟清楚，中美之間的和解只是暫時，停留在技術層面，中歐之間要遵循自身的內在邏輯。