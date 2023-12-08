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晤歐盟領袖 習：不能有分歧就對抗 中歐峰會同意深化經貿合作 用好出口管制對話機制

【明報專訊】第24次中國-歐盟領導人會晤昨（7日）在北京舉行，國務院總理李強同歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持，雙方同意將深化經貿等領域合作，用好出口管制對話機制，探討建立中歐關鍵原材料預警機制，構建穩定互信的供應鏈伙伴關係。昨日稍早，國家主席習近平會見米歇爾和馮德萊恩時提出三個「不能」，稱中歐「不能因為制度不同就視彼此為對手，不能因為出現競爭就減少合作，不能因為存在分歧就進行對抗」，雙方要樹立正確認知，增進理解互信，重信守義，一心一意發展關係。

法新社報道，米歇爾和馮德萊恩在京會見記者時形容會議深入和建設性，他們也重點就日益嚴重的貿易失衡問題向中方施壓，並就台灣局勢和北京支持俄羅斯表示擔憂。

歐促迫俄停侵烏

中方：俄是獨立主權國

馮德萊恩表示，與習近平討論縮小歐盟與中國之間的貿易逆差時，習也認為兩國之間的貿易應該保持平衡。米歇爾稱歐盟對台灣和南海地區日益緊張的局勢感到「擔憂」，重申歐盟反對任何改變現狀的嘗試，「我相信中國充分意識到該地區局勢升級的嚴重後果」；同時，歐盟希望推動中國採取更多措施，迫使俄羅斯結束烏克蘭戰爭。

歐關注貿易失衡

中方：京不能負責

報道指，中國外交部歐洲司長王魯彤昨晚在峰會後在記者會表示，俄羅斯是一個獨立主權國家，普京總統是根據自己的國家利益和安全做出的決定。王還表示，他認為北京「不能對貿易失衡負責」，中方非常樂意從歐洲進口更多產品，特別是高科技和高價值產品。

新華社報道，習近平在會見中對歐盟領導人指出，雙方要加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解、妥善處理分歧；要樹立正確認知，增進理解互信，重信守義，一心一意發展關係。中國願將歐盟作為經貿合作的關鍵伙伴、科技合作的優先伙伴、產業鏈供應鏈合作的可信伙伴，追求互利共贏，實現共同發展。

習近平強調，中方願繼續推進高質量共建「一帶一路」，包括同歐盟「全球門戶」計劃對接；雙方要堅持多邊主義，反對陣營對抗，推動政治解決國際和地區熱點問題，就人工智能等事關人類未來的重大問題開展對話和合作。

在「中歐領導人會晤」進行時，李強表示，中方願同歐方求同存異、求同化異，加強互利合作和多邊協調。中方反對違背市場經濟基本準則，把經貿問題泛政治化、泛安全化，希望歐方審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施，保持貿易和投資市場開放。

官媒報道指，米歇爾和馮德萊恩表示，歐方高度重視同中國的關係，不希望同中國脫鈎，期待同中國發展長期穩定、可預測、可持續發展的關係；希望雙方繼續加強經貿、綠色、數字等領域對話與合作，共同努力維護供應鏈產業鏈穩定安全，並就氣候變化、人工智能等問題尋求合作；為對方企業提供公平、非歧視的營商環境，堅持通過對話協商妥善解決分歧。

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