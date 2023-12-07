南海發射衛星 分析：倘軍事運作威脅台美

中新社報道，去年12月9日，捷龍三號運載火箭在黃海海域首次發射，將14顆衛星送入預定軌道。此次則選擇廣東海域作為發射點，進一步驗證火箭適應海上長距離機動發射。

捷龍三號運載火箭由中國航天科技集團一院負責總研製，其500公里太陽同步軌道運載能力達1.5噸，是具高性價比、高可靠、快履約、快發射特點的固體運載火箭，既可在海上執行發射任務，也可在傳統的陸上發射場執行發射任務。據計劃，捷龍三號運載火箭明年將執行5次以上的發射任務。

台國防部：飛往大氣層外 無危害

台灣菱傳媒報道，由於這是大陸罕見在南海海域以海上發射平台發射運載火箭，台軍特別運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌迹等資訊。台國防部強調，火箭朝南海方向飛行，高度位於大氣層外，對台無危害。報道引述資深人士指出，雖然這是中國航天以商業模式進行海上火箭發射，但如果以軍事模式思考及運用，則對台灣及美國都有一定程度威脅。