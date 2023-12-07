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涉帶團赴陸「接受招待」 台新住民組織35人受查

【明報專訊】台灣新住民關懷總會11月中旬組團60人前往湖南婁底旅遊，接受陸方「落地招待」，台灣檢方前日於高雄、台東兩地搜索約談35人到案，該總會周姓理事長和兩名幹事涉嫌違反《反滲透法》及《選罷法》，檢方向法院申請羈押。法院昨裁定3人保釋候查，限制出境出海8個月。

行政院副院長鄭文燦表示，大陸透過假信息、利誘手段想影響台灣選舉、威脅台灣民主，民眾應有維護民主的共同意志。藍營批評執政民進黨以打擊大陸「介選」（干預和介入台選）為藉口，打壓非綠陣營支持者。

中央社報道，當局查出台灣新住民關懷總會周姓理事長和顏姓、郭姓幹部涉與中華人民黨湯姓黨主席、林姓黨員，自今年起陸續與大陸台辦人員及滲透來源聯繫並接受指示，順應台灣選舉情勢變化，決定於大選前號召具影響力地方人士赴大陸。

被指湖南旅遊食宿全免 藉機「和平統戰」介選

報道續稱，周女等人分別於台東及高雄等地區招攬共60名民眾，在11月中旬組團前往婁底接受「落地招待」，藉提供旅遊期間全程免費食宿、交通費等不當利益，藉機不斷向成員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，並於會後要求支持特定政黨及特定政治傾向總統參選人，企圖影響選民明年選舉時投票意向及選舉結果。檢方傳喚35人到案訊問，其中中華人民黨林女保釋、湯女指定居住；新住民關懷總會3人申請羈押，昨晚獲准保釋。

另外，台灣中華兩岸創業投資發展協會負責為大陸的農業博覽會在台招展，該協會負責人為國民黨桃園市客家委員會高姓顧問。台灣基進黨立委候選人楊佩樺稱，此協會能發函給廈門思明區台辦，能以免費或優惠價招待台灣里長、青年、學生參訪旅遊，並與台辦官員同枱吃飯，疑為大陸在台協力者並協助發展組織。楊前日到台北地檢署控告高男違反《國安法》，案件移送高檢署偵辦。

藍營批打壓非綠支持者 侯：不要抹紅

上月底，位於高雄的橋頭地檢署偵辦中華泛藍協會鄭姓成員涉招攬包含現、卸任里長等赴大陸旅遊接受招待，宣揚「兩岸一家親」、支持「藍白合」或特定總統參選人，其中鄭姓男子及葉姓女子涉犯《反滲透法》、《選罷法》，獲准保釋。國民黨總統參選人侯友宜昨稱，里長合法出遊，不要以兩岸關係來抹紅。

（台灣大選）

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