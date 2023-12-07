俄外長棄iPhone用華為手機 俄公僕禁用蘋果

去年峇里島峰會 稱用華為手表

去年11月拉夫羅夫在印尼峇里島參加二十國集團（G20）峰會期間，英國《每日電訊報》曾報道拉夫羅夫疑似使用iPhone和蘋果智能手表。拉夫羅夫當時告訴塔斯社：「應該專門向外行人解釋一下，這款手表不是蘋果製造的，而是華為製造。」

俄羅斯《觀點報》援引俄羅斯國際事務委員會（智庫）一名成員表示，拉夫羅夫可以在處理個人事務的時候使用iPhone。「但外交官們不會在iPhone前，甚至不會在任何手機前討論官方事務，這是絕對不允許的。」

中通社報道，自今年以來，因擔心美國間諜活動，俄羅斯工業和貿易部已禁止員工在工作中使用蘋果公司的手機等設備。俄羅斯聯邦安全局6月稱，美國國安單位「利用未知的惡意軟體入侵蘋果手機，進行間諜活動」，一些外國駐俄外交官的手機成為美國竊聽目標。英國《金融時報》援引知情人士透露，類似禁令也已在俄財政部、能源部以及數字發展、通訊和大眾傳媒部等其他官方機構實施，或即將實施。

與美國關係交惡的委內瑞拉總統馬杜羅9月訪問中國時，也出示自己使用的華為手機，並稱這是他「用過最安全的手機」，「不會受到任何其他國家的干預」。