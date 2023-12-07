帶路唯一G7國 中意協議明年3月止 路透：意大利退出「一帶一路」

已通知北京 中意暫未發聲明

報道引述羅馬消息人士稱，北京近日已收到意方退出書面通知。另一名官方消息人士則強調，意大利即使不再參與「一帶一路」，仍願與中國保持良好關係，「其他G7國家與中國的關係比我們更密切，儘管它們從未參與過（一帶一路）」。

中意「一帶一路」協議明年3月到期，除非羅馬在至少3個月前發出書面通知表達退意，否則協議將自動續簽。意大利是第一個、亦是迄今為止唯一一個加入該倡儀的G7國家。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年上任後，曾表達想退出「一帶一路」計劃，並指該協議沒有給意大利帶來重大收益。

帶路現涵27歐洲國

根據「一帶一路」網，與中國有簽署共建「一帶一路」協議的歐洲國家包括奧地利、波蘭、俄羅斯、捷克、立陶宛、盧森堡、葡萄牙、希臘、匈牙利、意大利等27個。

與此同時，中國《環球時報》昨引述歐盟中國商會秘書長方東葵表示，中歐關係歷經疫情與波折，期待歐方對中企一視同仁，避免「去風險」等政治決斷泛化至商業領域。

商會呼籲歐方為促進中企對歐投資提供更多便利條件，包括審慎使用投資審核機制、縮減投資審查戰略行業清單、縮短投資審批時間等。