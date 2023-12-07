米歇爾馮德萊恩今晤習李 京籲相向而行 外媒：歐官員料中歐峰會無具體成果

憂京竊聽 歐理事會主席或早退

這次中歐領導人將就雙方關係戰略問題、貿易事務和俄烏及中東戰爭等全球議題深入交流。路透社昨報道，米歇爾和馮德萊恩等人將於今天上午和中國國家主席習近平會面，下午和國務院總理李强舉行會談。

預計中方將在會上就歐盟對中國電動車進行反補貼調查，以及歐盟以「去風險」為由，減少依賴中國進口貨品表達關注。報道並引述歐盟官員表示，峰會將不會有聯合聲明，也不會取得具體成果。但該名官員稱，雙方可以在某些存在共同利益的領域務實合作，例如應對氣候變化和促進生物多樣性的行動上。

彭博：歐盟憂華加大出口威脅歐產業

彭博社昨報道，稱歐盟將要求加強打擊俄羅斯規避制裁的能力，但歐盟對此持保留態度，預料不會取得成果。歐盟亦擔心北京經濟復蘇乏力、國內需求疲軟，將導致中國加大出口力度，從而威脅到歐洲的關鍵行業及其工人。去年，歐盟對中國的貿易逆差增至超過4000億美元。

馮德萊恩行前受訪表示，歐盟不會接受對中貿易長期不平衡，且有保護市場的工具。昨日在北京，中國外交部發言人汪文斌在記者會上回應，中國從不刻意追求貿易順差，反而透過積極舉辦進博會、國際供應鏈促進博覽會，持續推進高水平對外開放，歡迎各國更好地共享中國14億多人口的超大市場。

汪文斌提到，貿易數據不能反映全球產業鏈供應鏈融合下，中歐貿易的利益分配格局，歐企在中國逾三分之一的出口量回銷歐洲。表面上看中國擁有順差，但實際上相當一部分的利潤由歐方享有。他又稱，如果歐方一方面對中國高技術產品出口施加限制，另一方面又希望大幅增加對中國出口，恐怕不太合常理。

汪文斌表示，無論是解決歐洲面臨的突出問題，還是有效應對全球挑戰，中國都是歐盟值得信賴和不可缺少的伙伴。通過對話協商妥處分歧是中歐關係發展的重要經驗。

外交部：不追求貿易順差 竊聽竊密非中國

另外，政治新聞網站Politico歐洲版周二（5日）亦引述一名歐盟官員表示，米歇爾將縮短北京之行，以處理12月中旬歐盟峰會有關烏克蘭問題產生的議題爭執。該官員表示，米歇爾周四（7日）在北京參加完歐中峰會會議之後，將提前返回布魯塞爾，部分原因是他在北京沒有安全的電話通訊線路，無法在避免中國監聽的情况下與歐盟領導人通話。

汪文斌昨亦回應有關報道稱，歐方官員應該很清楚，對歐盟國家和歐盟機構領導人進行竊聽竊密的不是中國。

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