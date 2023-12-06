喜茶推佛喜拿鐵被約談下架 與博物館聯名產品 涉違宗教例

禁宗教名義商業宣傳

「澎湃新聞」報道，喜茶和江西景德鎮中國陶瓷博物館在上月28日聯名推出「佛喜拿鐵」及冰箱貼等周邊產品，宣傳稱致敬中國陶瓷美術大師曾龍升作品《釉下加彩十八羅漢塑像》，飲品包裝共有3款，分別印有沉思羅漢、伏虎羅漢和歡喜羅漢。該包裝的「佛喜拿鐵」及冰箱貼等周邊文創產品，隨即在線下和網上受到追捧。

不過，「佛喜拿鐵」因包裝涉及宗教元素亦遭到不少批評。根據內地《宗教事務管理條例》、《互聯網宗教資訊服務管理辦法》，以及中宣部、統戰部、網信辦、發改委等部門聯手發布的「關於進一步治理佛教道教商業化問題的若干意見」，禁止以宗教名義商業宣傳。

據深圳市民族宗教事務局工作人員指出，經過民宗部門和市場監管等部門會商研究，認為喜茶在打「擦邊球」，「現在只能約談他們，約談也是法律手段之一，而且他們公司也很配合，認錯態度很好，周五（12月1日）晚上就給我們發了整改報告，12月3日已經全部下架了」。

有網民質疑「只約談品牌」

微博話題「喜茶涉嫌違反宗教事務管理條例被約談」昨一度衝上熱搜榜首，話題閱讀逾4億。不少內地網民表示，「出來的時候就想過這個不信仰就算了，好歹有點敬畏之心吧」、「可以不信但不能不尊重啊」，但有不少網民認為當局管太多，慨嘆「喝到了絕版」，並反問「賣個奶茶就是褻瀆，那開豪車和寺廟二維碼呢？」甚至有人質疑「既然是聯名合作，博物館方沒有過錯嗎？收了錢就完事，只約談品牌」。

目前「喜茶GO」小程序上已沒有「佛喜拿鐵」這款產品。喜茶客服回應稱，暫時沒有相關聯名活動的信息。喜茶門店工作人員稱，「佛喜」茶拿鐵從12月1日已統一替換為「水雲間」包裝杯，飲品內容沒有改變。