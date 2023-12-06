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參選台正副總統6人資格全通過 趙少康吳欣盈資產曝光 賴清德千萬房貸

【明報專訊】台灣2024大選進入直路，中央選舉委員會昨（5日）審定通過3組總統、副總統選舉候選人資格，並公布6人財產申報供大眾查閱。其中，國民黨副總統參選人趙少康對投資物業情有獨鍾，擁3塊地皮、12處房產，背負4710萬元（新台幣，下同）房貸，亦有逾億元流動資產。而民眾黨副總統參選人、「富三代」吳欣盈申報資產包括1套價值800萬元的藍寶石珠寶。

趙「樓王」柯「地王」

賴存款216萬最少

中央社報道，中選會指民進黨賴清德及蕭美琴、民眾黨柯文哲及吳欣盈、國民黨侯友宜及趙少康3組候選人資格都符合《總統副總統選舉罷免法》規定，查無候選人具有外國國籍；11日辦理候選人姓名號次抽籤、15日公告候選人名單。此前蕭美琴、吳欣盈國籍曾掀爭議，中選會聲明確認資格。

至於各參選人資產（見表），趙少康是「樓王」，柯文哲則是「地王」，柯擁有9塊地皮，另有6處房產。賴清德存款僅近216萬元（侯友宜3958萬元、柯文哲2464萬元），背負房貸1387萬元，但擁13筆儲蓄型保單。新光集團第三代的吳欣盈財產格外引人關注，她在新北市擁1塊地皮（約16萬平方呎）、在英國倫敦有1處房產（此前報道為價值6.6億），流動資產近4000萬元。

吳擁英房產 流動資產4000萬

另外，針對台北檢方已偵辦「藍白合」政黨協商，侯友宜昨批評浪費司法資源，完全誤導視聽；柯文哲也說2014年他與民進黨選舉合作，國民黨沒起訴他，2023年換民進黨辦案，國民黨可惡，民進黨更可惡。

美麗島電子報昨最新民調顯示民進黨賴蕭配回穩以38%支持度領先，國民黨侯康配以31.7%居次，民眾黨柯盈配持續下探至14.9%。

針對台灣總統蔡英文日前在競選集會上表示，台灣不要「香港式和平」，台灣人民要選擇有尊嚴的和平。大陸外交部發言人汪文斌昨強調，「台獨意味着戰爭，是一條走不通的絕路」，無論民進黨當局如何花言巧語變換說辭，都掩蓋不了其試圖把島內民眾綁上台獨戰車的用心。

（綜合報道）

（台灣大選）

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